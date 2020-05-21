В Украине объявили тендер на закачку газа: сколько места в хранилищах

Газ будет размещен для хранения в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад"

Госкомпания "Оператор ГТС Украины" начала тендер на дополнительную закупку 0,5 млрд кубических метров газа в то время как хранилища заполненыболее чем на 50%. Газ будет размещен для хранения в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад". Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаз".

Генеральный директор "Оператора ГТС" Сергей Макогон, заверил, что этот тендер на закачку газа в режиме "таможенный склад" позволит компаниям-нерезидентам участвовать в нем без обязательства создавать местные дочерние компании.

Иностранные компании, которые вводят газ в режиме "таможенного склада", не требуют таможенного оформления в течение трех лет и освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что закачка "зимнего" газа в украинские подземные хранилища (ПХГ) началась в марте. Однако ПХГ используются не только для создания резерва на отопительный сезон. В целом за январь-апрель 2020 года объем закачки газа в них вырос на 33% по сравнению с теми же месяцами 2019 года.

Украина в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нарастила импорт природного газа на 59% – до 3,9 млрд куб. м.

Как известно, у Украины нет договоренностей о прямых поставках газа из России. При этом соглашение о транзите с РФ заключено до 2025 года. После истечения этого срока Москва сможет отказаться от прокачки газа через Украину, если достроит "Северный поток – 2". В таком случае Киеву придется переориентировать работу ГТС.

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