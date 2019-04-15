В Украине пересчитали коров, свиней и коз
Поголовье коров в стране уменьшилось, а свиней – увеличилось
По состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, а также овец и коз по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом поголовье свиней и домашних птиц, наоборот, увеличилось.
Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.
Поголовье крупного рогатого скота к апрелю сократилось до 3,66 млн голов (-3%), в том числе коров – до 1,93 млн голов (-3,9%).
Поголовье свиней выросло до 6,17 млн голов (+0,8%), а домашних птиц – до 204,8 млн голов (+3,7).
При этом поголовье овец и коз в Украине уменьшилось до 1,47 млн голов (-2,7%%).
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.
Напомним, по состоянию на 1 марта поголовье крупного рогатого скота составило 3,52 млн голов (-2,6%), в том числе коров – 1,93 млн голов (-3,3%). Поголовье свиней сократилось до 6,02 млн голов (-0,6%), а овец и коз – до 1,33 млн голов (3,5%). При этом поголовье птиц в Украине достигло 203,01 млн голов (+2,8%).
Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.
Ранее "Сегодня" сообщали, что видео обычных фермеров и аграриев бьют рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать, а также какие зерновые лучше сеять в этом году, чтобы хорошо заработать:
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