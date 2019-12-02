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В Украине пересчитали пенсии: что изменилось в декабре

2 декабря, 12:35

Пенсионный фонд проводит перерасчет в автоматическом режиме

/ Фото: Pixabay

С 1 декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проводит перерасчет пенсий. Изменение сумм выплат произошло из-за повышения прожиточного минимума, как предусмотрено госбюджетом-2019. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Так, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, повышен с 1564 грн до 1638 грн. Кроме того, пенсионерам со стажем более 35 лет (у мужчин) и 30 лет (у женщин), которые получают пенсию менее 2000 гривен, с 1 июля полагается доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до 2000 гривен. Эта норма сохраняет действие и с 1 декабря.

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Пересчет осуществляют в автоматическом режиме, то есть пенсионерам не нужно обращаться в органы Пенсионного фонда.

При этом размер максимальной пенсии с 1 декабря вырос на 740 грн – до 16 380 грн.

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В следующий раз правительство планирует пересмотреть пенсии в апреле 2020 года – в рамках уже традиционной весенней индексации. Однако, как предупреждал премьер-министр Алексей Гончарук, надбавки будут не очень большими.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2020 году размер минимальной пенсии составит 1700-1750 гривен, а до конца 2020 года эта сумма может вырасти и до 1900 гривен.

Во время предыдущего пересмотра украинское правительство смогло увеличить размер средней пенсии всего лишь на 14 гривен. Смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тыс. гривен:

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Источник: Сегодня

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