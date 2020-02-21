В Украине пересмотрят госбюджет: Гончарук назвал причину

Вскоре в Украине пересмотрят макроэкономический прогноз, и это потребует внести изменения в государственный бюджет на 2020 год. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время отчета в Верховной Раде.

"Сейчас, конечно, его (прогноз. – Ред.) нужно пересматривать. Министерство экономики уже над этим работает. Я думаю, что в ближайшие пару недель мы выйдем с новым макропрогнозом на этот год, и, конечно, весной нам нужно возвращаться к пересмотру [бюджета], чтобы посмотреть еще раз с учетом этого макропрогноза на государственный бюджет", – сказал Гончарук.

Премьер отметил, что в предыдущем макропрогнозе закладывались цены на энергоресурсы, конъюнктура на внешних рынках, валютный курс, которые существенно отличаются от нынешних. При этом он также объяснил, почему замедлился рост украинской экономики.

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Напомним, последний макропрогноз Минэкономики, на основе которого принят бюджет-2020, предусматривает средний курс доллара на конец 2020 года на уровне 27 гривен, рост ВВП на 3,7% и инфляцию 7,2%.

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При этом ранее Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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