В Украине подсчитали поступления от сдачи госимущества в аренду

Трубаров сообщил, когда будет выполнен план на год

/ Фото: пресс-центр НБУ

Поступления в государственный бюджет от сдачи в аренду государственного имущества в Украине с начала 2019 года составили 1,04 млрд грн.

Об этом 19 августа на своей странице в Facebook написал исполняющий обязанности главы Фонда государственного имущества (ФГИ) Виталий Трубаров, ранее озвучивший ожидания по большой приватизации от Кабинета министров.

"Рубеж в миллиард гривен пройден... План на год – 1,2 млрд грн – будет выполнен к концу сентября. К концу года подойдем к отметке в полтора миллиарда гривен", – сообщил он.

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Ранее новости "Сегодня" сообщили, что по итогам января-марта 2019 года поступления в госбюджет от сдачи в аренду государственного имущества составили 412,6 млн грн.

В то же время за год проведения малой приватизации в Украине – с 17 августа 2018 года – бюджеты разного уровня получили 1,48 млрд грн.

Кроме того, в госбюджете-2019 прописаны 17,1 млрд грн доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

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