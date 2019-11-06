В Украине продадут 15 предприятий, обслуживавших чиновников

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Фонд госимущества Украины готовится выставить на аукцион более 15 тыс. предприятий. Среди них – предприятия Государственного управления делами (ГУД, укр. – ДУС). К слову, из ГУД на приватизацию уже передали пять предприятий. Речь идет о тех объектах госуправления, которые не влияют на деятельность президента или правительства.

В первой пятерке – киевский отель "Днепр". Сам отель – прибыльный, даже если постоянно заселена лишь половина номеров, рассказывает главный маркетолог Татьяна Овсянникова. Здесь новость о том, что "Днепр" уже скоро приватизируют, восприняли по-разному.

"Кого-то это очень порадовало, что мы станем, возможно, "пятеркой" (пять звезд. – Ред.), кто-то побоялся, что не пройдет конкурс по работе", – говорит Овсянникова.

Работник гостиницы Николай Постников трудится в "Днепре" более 20 лет. Встречал здесь международные делегации, президентов, почетных гостей. Убежден: если отель кто-то и купит, это будет предприятию лишь на пользу – инвестор вложит деньги в ремонт, сервис улучшится, а следовательно – и посетителей станет больше.

"Должны быть предприятия, которые помогают президенту: встречать приемы, обслуживать высоких гостей, иностранных гостей поселять в своих гостиницах", – считает Постников.

Первые пять объектов Государственного управления делами, передаваемых в Фонд госимущества, определили неслучайно. У них уже проведена инвентаризация и подготовка к тендеру. Своей очереди ждут еще девять предприятий. Среди них – комплексы отдыха и ликероводочный завод.

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Новые владельцы готовящихся к продаже предприятий смогут их продать, сдать в аренду или открыть там свой бизнес. Будут уплачиваться и налоги. Такое использование помещений будет значительно выгоднее, чем сейчас, убеждены в Госуправлении делами.

Еще одно предприятие – "Центр-сервис" – тоже среди первых в очереди на приватизацию.

"Данное помещение достаточно выгодно для будущего инвестора", – говорит советник руководителя Государственного управления делами Мария Грабовская.

В помещении на 800 кв. м. – швейное ателье и несколько косметических кабинетов. Предприятие не убыточное, но прибыль почти нулевая. Здесь работники боятся приватизации. Говорят, что шить вещи в самом центре столицы будущему владельцу будет невыгодно.

"Согласно законодательству, после продажи такого предприятия как единого имущественного комплекса рабочие места сохраняются в течение шести месяцев за этими людьми. Они смогут или прийти к определенному соглашению с новым инвестором, или за этот период найти себе работу", – объясняет советница руководителя Государственного управления делами Мария Грабовская.

Четких сроков приватизации пока нет. Начать аукцион первых предприятий планируют в течение трех месяцев.

Напомним, Кабинет министров предусмотрел в проекте бюджета-2020 поступления от приватизации на общую сумму 12 млрд грн – по шесть миллиардов от продажи объектов большой и малой приватизации. Об этом говорится в обновленном проекте государственного бюджета Украины на 2020 год, который передан в Верховную Раду для рассмотрения во втором чтении.

Как известно, также 2 октября Верховная Рада отменила список не подлежащих приватизации предприятий. Законопроект № 1054-1 был принят во втором чтении.

Более подробно о приватизации крупных предприятий читайте в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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