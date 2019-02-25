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В Украине профинансировали февральские пенсии: названа сумма

Сегодня, 19:52

Пенсионный фонд отчитался, что сегодня завершил финансирование пенсионных выплат

Фото: пресс-центр НБУ
В Украине профинансировали февральские пенсии: названа сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/429/c54/5c7429c54414b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/429/c54/5c7429c54414b.jpg Экономика Пенсионный фонд отчитался, что сегодня завершил финансирование пенсионных выплат

Пенсионный фонд Украины сегодня, 25 февраля, согласно утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат за февраль, информирует пресс-служба Фонда.

"В феврале на выплату пенсий направлено 30,97 млрд гривен", – сказано в сообщении.

При этом отмечается, что финансирование мартовских пенсий и февральских жилищных субсидий начнется 1 марта, а выплаты - с 4 марта.

Напомним, с 1 марта 2019 года в Украине вводится автоматическая индексация пенсий, по результатам которой пенсии вырастут у 8,11 млн пенсионеров.

Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус заявил, что Фонд полностью готов к проведению выплат субсидий в денежной форме. Он подчеркнул, что "с 4 числа мы будем полностью готовы для того, чтобы провести соответствующие выплаты двух платежей: пенсионного обеспечения и монетизированной субсидии".

По словам министра социальной политики Андрея Ревы, среднее повышение пенсий составит 255 гривен.

Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, смотрите в сюжете "Сегодня":

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Тег пенсии, субсидии, Пенсионный фонд

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