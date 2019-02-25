В Украине профинансировали февральские пенсии: названа сумма
Пенсионный фонд отчитался, что сегодня завершил финансирование пенсионных выплат
Пенсионный фонд Украины сегодня, 25 февраля, согласно утвержденному графику завершил финансирование пенсионных выплат за февраль, информирует пресс-служба Фонда.
"В феврале на выплату пенсий направлено 30,97 млрд гривен", – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что финансирование мартовских пенсий и февральских жилищных субсидий начнется 1 марта, а выплаты - с 4 марта.
Напомним, с 1 марта 2019 года в Украине вводится автоматическая индексация пенсий, по результатам которой пенсии вырастут у 8,11 млн пенсионеров.
Глава правления Пенсионного фонда Евгений Капинус заявил, что Фонд полностью готов к проведению выплат субсидий в денежной форме. Он подчеркнул, что "с 4 числа мы будем полностью готовы для того, чтобы провести соответствующие выплаты двух платежей: пенсионного обеспечения и монетизированной субсидии".
По словам министра социальной политики Андрея Ревы, среднее повышение пенсий составит 255 гривен.
Подробнее о том, как будет внедряться монетизация субсидий, смотрите в сюжете "Сегодня":
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