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В Украине сделали шаг к запуску нового рынка электроэнергии

Сегодня, 14:44

Правительство одобрило реорганизацию госпредприятия "Энергорынок"

Фото: Pixabay

Кабинет министров Украины одобрил формирование новых структур для запуска реформированного рынка электроэнергии. Для этого правительство реорганизовало ГП "Энергорынок", сообщает "РБК-Украина".

В частности, правительство распорядилось сформировать госпредприятие "Гарантированный покупатель" на базе одноименного филиала "Энергорынка" путем выделения имущества, прав и обязанностей для выполнения функций гарантированного покупателя электрической энергии.

Таким же образом образуется госпредприятие "Оператор рынка" на базе одноименного филиала "Энергорынка" для выполнение функций оператора рынка электрической энергии. Предприятие будет преобразовано в акционерное общество.

Создание соответствующих предприятий прописано в законе о рынке электрической энергии.

Напомним, с 1 января 2019 в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019-го. Переход предусмотрен законом "О рынке электроэнергии", принятом в 2017 году. Он предусматривает внедрение новой модели рынка, включает ряд сегментов: рынок "двусторонних договоров", рынок "на сутки вперед", балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг. При реализации закона предусматривается двухлетний переходный период.

 В результате каждый бытовой потребитель может самостоятельно выбрать поставщика электроэнергии – в новой модели розничного рынка электроэнергии потребитель заключает договоры о предоставлении услуг по распределению электроэнергии с оператором системы распределения и о поставках электроэнергии с выбранным электропоставщиком. 

Документ вводит нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

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Тег Кабмин, энергетика, реформа, оператор, Кабинет министров, энергорынок, рынок электроэнергии

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