В Украине снова откроются базары и рынки

Вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил найти решение для возобновления работы рынков в стране, они действительно снова откроются.
Об этом говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, где также перечислили все требования, которые должны быть выполнены для работы рынка в условиях карантина:
- получена регистрация как рынка пищевых продуктов;
- одновременно на рынке могут находиться не больше одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;
- должен быть обеспечен промежуток в 1,5 метра между покупателями в очередях;
- и продавцы, и покупатели должны носить маски;
- обеспечены все необходимые противоэпидемические меры;
- на рынках выходного дня между торговыми точками должны быть соблюдены промежутки не менее 3 метров.
Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий также поддержал идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.
Как уже сообщалось, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин с 12 марта до 3 апреля, но, не дожидаясь его окончания, 25 марта карантин продлили еще на месяц – до 24 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия и крупные собрания людей, отменено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.
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