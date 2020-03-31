В Украине снова откроются базары и рынки

Вскоре после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил найти решение для возобновления работы рынков в стране, они действительно снова откроются.

Об этом говорится в постановлении заместителя министра здравоохранения – главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, где также перечислили все требования, которые должны быть выполнены для работы рынка в условиях карантина:

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получена регистрация как рынка пищевых продуктов;

одновременно на рынке могут находиться не больше одного посетителя на 20 кв. м торговой площади;

должен быть обеспечен промежуток в 1,5 метра между покупателями в очередях;

и продавцы, и покупатели должны носить маски;

обеспечены все необходимые противоэпидемические меры;

на рынках выходного дня между торговыми точками должны быть соблюдены промежутки не менее 3 метров.

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Напомним, ранее заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий также поддержал идею возобновить работу продовольственных рынков во время всеукраинского карантина.

Как уже сообщалось, Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантин с 12 марта до 3 апреля, но, не дожидаясь его окончания, 25 марта карантин продлили еще на месяц – до 24 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия и крупные собрания людей, отменено авиа-, железнодорожное и междугороднее транспортное сообщение.

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