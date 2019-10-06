В Украине стали ловить больше рыбы

/ Фото: Pixabay

Промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов в Украине за восемь месяцев 2019 года вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства (Госрыбагентство). При этом также в Украине выросло производство замороженной рыбы.

"В целом с начала 2019 года общий промышленный вылов рыбы и других биоресурсов составил почти 20,3 тыс. тонн. Это на 4,7% больше аналогичного периода прошлого года", – сказано в сообщении.

В частности, промышленный вылов рыбы увеличился:

Реклама

в Черном море почти в 1,8 раза – до 8,6 тыс. тонн;

в реке Дунай – в 2,4 раза, до 516 тонн;

в низовье реки Днестр с лиманом и Кучурганском водохранилище – на 47%, до 1,2 тыс. тонн;

в Днепровско-Бугской эстуарной системе – на 17%, до 836 тонн;

в водохранилищах реки Днепр – на 10%, до 6,7 тыс. тонн.

В то же время вылов рыбы за восемь месяцев сократился в Азовском море в 1,6 раза – до 2,1 тыс. тонн и причерноморских лиманах – на 20%, до 53 тонн.

В тренде В Украине отсрочили штрафы за "евробляхи": появились подробности

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018 года Украина экспортировала 10 600 тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 млн долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлось на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

А вот с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама