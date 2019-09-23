В Украине стало меньше безработных

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Уровень безработицы среди населения Украины в возрасте от 15 лет и старше во втором квартале 2019 года составил 7,7%, а среди лиц в возрасте от 15 до 70 лет – 7,8%, тогда как в первом квартале был выше – 9,1% и 9,2% соответственно. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 23 сентября.

При этом, по данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 52,2%, а среди населения в возрасте от 15 до 70 лет – 58,6%.

"Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во втором квартале 2019 года составило 16,8 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,7 млн человек. Количество безработного населения в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,4 млн человек", – сообщает Госстат.

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В ведомстве добавили, что занятое население – это лица в возрасте от 15 лет и старше, которые в течение исследуемой недели работали хотя бы один час с целью получения оплаты или прибыли, либо временно отсутствовали на работе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет в четвертом квартале 2018 года составлял 9,3% (1,7 млн человек). При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет сократилось до 16,2 млн человек. По итогам первого квартала 2019 года их число составляло 16,4 млн человек.

Украинцев ожидает девальвация гривни, безработица и дрейф в теневую экономику. Такие печальные прогнозы озвучили специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте. Подробнее – в нашем сюжете:

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