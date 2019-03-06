Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики

Сегодня, 12:14

Наибольшим спросом пользуются цитрусовые и бананы

Фото: AFP
В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f9d/86c/5c7f9d86cb651.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f9d/86c/5c7f9d86cb651.jpg Экономика Наибольшим спросом пользуются цитрусовые и бананы

Главным поставщиков экзотических фруктов в Украине остается Турция. При этом импорт таких фруктов в нашу страну продолжает расти заметными темпами. Об этом сообщила Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В 2018 году объемы импорта плодов и орехов составляли 526 млн долларов. Это более чем на 10% превысило показатель 2017 года в 477 млн ​​долларов", - отмечается в сообщении. 

При этом доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 29,6%. Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (13,1%), Коста-Рике (10%), Египте (6%), Испании (5,1%), Греции (4,4%) и Италии (3,1%).

Эти семь стран сформировали в 2018 году более 71% стоимости импорта продукции группы "плоды и орехи" в Украину.

"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в Украине пользуются цитрусовые и бананы, которые формируют 2/3 стоимости ее импорта. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов мы осуществляем преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре и Коста-Рике, которые в 2018 году обеспечили более 80% стоимостных объемов поставок ", – подчеркнул замдиректор "Института аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Напомним, ранее Украина установила рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод. В частности, экспорт замороженной клубники увеличился почти в шесть раз, малины – в полтора раза, а других замороженных ягод, преимущественно голубики и дикорастущей черники, – на 42%.

При этом рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег фрукты, импорт, бананы, орехи, внешняя торговля, цитрусовые, Николай Пугачев

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина нарастила импорт агропродукции: названы основные страны-поставщики

26 февраля, 13:01

Позицию главных поставщиков удерживают страны Европейского Союза

Стало известно, сколько дешевой свинины поступило в Украину

22 февраля, 05:13

В Ассоциации животноводов Украины пожаловались, что свиноводство находится в сложном положении

В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта

19 февраля, 21:12

Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом

Названы страны-импортеры украинских масличных культур

18 февраля, 16:45

Рейтинг возглавила Германия, доля от экспорта в эту страну составила 17,6%

Яна Соломко впервые поделилась снимком с супругом

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Евросоюз меняет визовые правила: что важно знать

Стало известно о последних днях умершей от рака Любови Полищук

Почему Крым сдали: Луценко ответил на этот вопрос

Впервые за столько лет. Камалия похвасталась сменой имиджа

Зеленский задел украинцев за живое: народ ответил слуге народа

В полиции сказали, кем являются задержанные под Одессой "титушки"
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Автор "Белых роз" рассказал о жизни в нищете

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

Украинская поп-звезда взбудоражила Instagram шикарной фигурой