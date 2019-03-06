В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики

Наибольшим спросом пользуются цитрусовые и бананы

Фото: AFP

В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f9d/86c/5c7f9d86cb651.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f9d/86c/5c7f9d86cb651.jpg 2019-03-06T12:14:41+02:00 Экономика Наибольшим спросом пользуются цитрусовые и бананы

Главным поставщиков экзотических фруктов в Украине остается Турция. При этом импорт таких фруктов в нашу страну продолжает расти заметными темпами. Об этом сообщила Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В 2018 году объемы импорта плодов и орехов составляли 526 млн долларов. Это более чем на 10% превысило показатель 2017 года в 477 млн ​​долларов", - отмечается в сообщении.

При этом доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 29,6%. Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (13,1%), Коста-Рике (10%), Египте (6%), Испании (5,1%), Греции (4,4%) и Италии (3,1%).

Эти семь стран сформировали в 2018 году более 71% стоимости импорта продукции группы "плоды и орехи" в Украину.

"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в Украине пользуются цитрусовые и бананы, которые формируют 2/3 стоимости ее импорта. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов мы осуществляем преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре и Коста-Рике, которые в 2018 году обеспечили более 80% стоимостных объемов поставок ", – подчеркнул замдиректор "Института аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

Напомним, ранее Украина установила рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод. В частности, экспорт замороженной клубники увеличился почти в шесть раз, малины – в полтора раза, а других замороженных ягод, преимущественно голубики и дикорастущей черники, – на 42%.

При этом рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:

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