В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики
Наибольшим спросом пользуются цитрусовые и бананы
Главным поставщиков экзотических фруктов в Украине остается Турция. При этом импорт таких фруктов в нашу страну продолжает расти заметными темпами. Об этом сообщила Национального научного центра "Институт аграрной экономики".
"В 2018 году объемы импорта плодов и орехов составляли 526 млн долларов. Это более чем на 10% превысило показатель 2017 года в 477 млн долларов", - отмечается в сообщении.
При этом доля Турции в стоимости отечественного импорта плодов составила 29,6%. Также значительные закупки фруктов украинские компании осуществили в Эквадоре (13,1%), Коста-Рике (10%), Египте (6%), Испании (5,1%), Греции (4,4%) и Италии (3,1%).
Эти семь стран сформировали в 2018 году более 71% стоимости импорта продукции группы "плоды и орехи" в Украину.
"Наибольшим спросом среди плодово-ягодной продукции в Украине пользуются цитрусовые и бананы, которые формируют 2/3 стоимости ее импорта. Если в импорте цитрусовых больше половины объемов стабильно принадлежат Турции, то закупки бананов мы осуществляем преимущественно в странах Латинской Америки, в частности Эквадоре и Коста-Рике, которые в 2018 году обеспечили более 80% стоимостных объемов поставок ", – подчеркнул замдиректор "Института аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.
Напомним, ранее Украина установила рекорд по экспорту замороженных фруктов и ягод. В частности, экспорт замороженной клубники увеличился почти в шесть раз, малины – в полтора раза, а других замороженных ягод, преимущественно голубики и дикорастущей черники, – на 42%.
При этом рекордный урожай яблок поставил аграриев в "неловкое положение". Из-за избытка яблок цены на них такие, что выращивать фрукты просто невыгодно, сетуют садоводы:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине становится все больше экзотических фруктов: названы главные поставщики". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина нарастила импорт агропродукции: названы основные страны-поставщики
Позицию главных поставщиков удерживают страны Европейского Союза
В Украину пытались ввезти зараженные цитрусовые из Египта
Груз весом почти 25 тонн задержали в отделе таможенного оформления под Киевом