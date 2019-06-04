В Украине стартовал новый этап отделения оператора ГТС

Задача очередного этапа анбандлинга – отработать формат работы будущего независимого оператора

Фото: "Укртрансгаз".

Очередной этап проекта по анбандлингу газотранспортной системы (ГТС) Украины начался с 1 июня – тестирование работы будущего независимого оператора ГТС Украины (ОГТСУ), информирует 4 июня пресс-служба "Укртрансгаза".

По данным компании, в филиале "Оператор ГТС Украины" объединены функции технической эксплуатации ГТС, которую ранее выполняли пять отдельных филиалов "Укртрансгаза".

"Таким образом, создан прообраз будущего независимого оператора ГТС Украины, в который переведены более 12 тысяч сотрудников, непосредственно задействованных в процессе транспортировки газа", – сказано в сообщении.

В "Укртрансгазе" добавили, что задача этого этапа анбандлинга – отработать формат работы будущего независимого оператора как единой структуры, протестировать имеющиеся управленческие и технологические процессы, а также устранить возможные разногласия.

Работа оператора в формате филиала "Укртрансгаза" пройдет в начале июля, после чего начнется следующий этап анбандлинга, который продлится до конца 2019 года.

"Во втором полугодии 2019 года оператор ГТС Украины будет функционировать уже как отдельное юридическое лицо в рамках группы "Нафтогаз". С 1 января 2020 года, после окончания транзитного договора с "Газпромом", планируется полностью вывести ООО "ОГТСУ" из группы "Нафтогаз", что станет последним шагом отделения функции транспортировки", – говорится в сообщении.

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил модель проведения анбандлинга "Нафтогаза" по модели Ownership Unbundling (OU), на которой настаивал премьер-министр Владимир Гройсман (вывод оператора и ГТС за пределы группы). По его мнению, компания потеряла много времени, и работа по данному вопросу не была успешной.

В то же время в "Нафтогазе" настаивали, что при разделении компании газотранспортные активы должны остаться в группе, а независимый оператор – перейти независимому органу или стороне (Independent System Operator, ISO). Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что проведение анбандлинга по требованию Кабмина содержит риски проигрыша "Газпрому" в новом арбитраже.

В свою очередь Всемирный банк поддержал позицию Кабинета министров о необходимости отделения газотранспортного бизнеса "Нафтогаза" по модели OU.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине стартовал новый этап отделения оператора ГТС". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"