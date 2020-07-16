В Украине стремительно дешевеют дыни: что будет с ценами

В Украине закончился сезон черешни, и покупатели настроились на снижение цен на другие фрукты и ягоды. И, действительно, за последние несколько дней резко обвалилась цена на дыни из местных хозяйств. Об этом сообщили аналитики проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты".

Реклама

По информации экспертов, украинские фермеры начали поставлять первые в этом сезоне мелкие партии дынь еще на прошлой неделе. Сейчас предложение этой продукции уже приобретает более массовый характер, в результате чего цены на дыни довольно интенсивно снижаются.

Так, фермеры предлагают к продаже дыни по цене 5-10 грн/кг, что в среднем в 1,7 раза дешевле, чем в начале текущего сезона.

"Основной причиной падения цен на дыни производители называют сезонное увеличение предложения данной продукции на рынке. При этом фермеры отмечают снижение спроса на данные бахчевые на текущей неделе", – объясняют специалисты.

В тренде Кабмин повысил зарплаты украинским медикам: сколько прибавили

Читайте также: Мало и по рекордным ценам: в Украине появились первые яблоки нового урожая

Реклама

При этом, несмотря на стремительное снижение цен, дыни в Украине все еще стоят в среднем на 45% дороже, чем в середине июля прошлого года. При этом участники рынка не исключают, что уже на следующей неделе цены на эту продукцию еще больше просядут, так как предложения дынь из местных хозяйств с каждым днем растут.

Ранее новости "Сегодня" также рассказывали, почему фрукты и овощи в Украине стали "золотыми" в нынешнем сезоне:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама