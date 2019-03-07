Рост цен "притормозил": что в Украине подорожало и подешевело
Госстат официально отчитался об инфляции в феврале
По итогам февраля 2019 года инфляция в Украине составила 8,8% в годовом выражении. Для сравнения, по итогам января-2019 в годовом выражении рост цен составлял 9,2%, то есть "годовая" инфляция замедлилась на 0,4%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.
Рост цен в феврале-2019 к январю-2019 месяцу составил 0,5% после роста на 1% в январе к декабрю. А по сравнению с декабрем-2018 потребительские цены в феврале выросли на 1,5%.
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При этом сильнее всего в годовом выражении выросли цены на овощи – на 41,2%.
Существенный рост цен наблюдался также на:
- автодорожный пассажирский транспорт – 27,2%;
- железнодорожный пассажирский транспорт – 26,8%;
- канализацию – 23,4%;
- природный газ – 22,9%.
В то же время, снижение цен зафиксировано на:
- фрукты – 21,6%;
- яйца – 14,4%;
- сахар – 6,7%;
- топливо и масла – 5,9%;
- одежду – 0,5%
Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в феврале составила 7,8% в годовом выражении, 0,2% – к предыдущему месяцу, 0,5% – к декабрю 2018 года.
Напомним, по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%. Для сравнения в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.
В феврале Национальный банк Украины сохранил прогноз по инфляции – в 2019 году она ожидается на уровне 6,3%.
Ранее журналисты "Сегодня" сделали контрольную закупку на рынке, чтобы выяснить, насколько подорожали продукты за месяц:
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