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В Украине утвердили новые требования к импорту животных

Сегодня, 17:17

Минюст зарегистрировал приказ Минагрополитики 4 апреля

Фото: Pixabay

В Украине утвердили новые требования к импорту в Украину живых животных, пищевых продуктов животного происхождения, а также кормов, сена, соломы и побочных продуктов животного происхождения.

Соответствующий приказ утвердило Министерство аграрной политики и продовольствия 16 ноября 2018 года, а  Министерство юстиции зарегистрировало 4 апреля 2019 года, информирует 17 апреля пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Приказ, который вводит новые требования к импорту в Украину животных и продукции, вступает в силу через полгода после его опубликования", – сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, в ходе разработки приказа были проанализированы 15 регламентов, директив и решений Европейского Союза.

Госпотребслужба перечислила основные нововведения, предусмотренные приказом:

  • увеличение видового разнообразия продуктов, которые могут импортироваться в Украину;
  • значительное уменьшение количества диагностических исследований живых животных, которые должны проводиться на территории страны-экспортера;
  • обновление требований относительно происхождения сырья для производства пищевых продуктов;
  • применение Украиной принципов зонирования.

Напомним, импорт товаров в Украину по итогам января-февраля 2019 года составил 8,72 млрд долларов. Отрицательное сальдо составило 760 млн долларов. Таким образом, за первые два месяца этого года Украина больше покупала иностранную продукцию, чем продавала свою.

При этом только за январь Украина импортировала товаров на 4,05 млрд долларов:


Ранее Госстат сообщил, что по состоянию на 1 апреля в Украине уменьшилось поголовье крупного рогатого скота, включая коров, до 3,66 млн голов, а также овец и коз – до 1,47 млн голов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. При этом поголовье свиней и домашних птиц, наоборот, увеличилось до 6,17 млн голов и 204,8 млн голов соответственно.

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Тег продукты, животные, импорт, Минюст, Минагропрод, животноводчество, госпотребслужба

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