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В Украине увеличился размер больничных

16 июля, 14:27

Итоги шести месяцев 2019 года подвели в Фонде социального страхования

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Среднедневной размер помощи по временной потере трудоспособности, который в 2018 году составил 224,4 грн, по итогам января-июня 2019 года увеличился до 269,7 грн, что на 28,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом 15 июля сообщила пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

По данным Фонда, что за шесть месяцев профинансированы листки нетрудоспособности на общую сумму 4,57 млрд грн.

В ФССУ добавили, что сумма помощи зависит от продолжительности страхового стажа и размера среднедневного дохода работника.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 1 июля в Украине увеличился размер страховых выплат в связи с повышением прожиточного минимума до 2007 грн для трудоспособных граждан и до 1564 грн – для нетрудоспособных.

В конце прошлого года мы писали, что бумажные больничные заменят электронными. Нововведение должно было заработать в 2018 году, но этого не произошло. В правительстве обещают воплотить идею в 2019-м:

В деталях того, как врач должен выписывать рецепт на лекарства, разбирались журналисты "Сегодня": "Рецепт на лекарства: как на самом деле врач должен назначать препараты".

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Тег страхование, выплаты, больничные, Фонд социального страхования

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Сегодня

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