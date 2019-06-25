В Украине выросли расходы на больничные: названы причины

Данные за 2018 год опубликовал Фонд социального страхования

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности в Украине в 2018 году, среднедневной размер которых вырос до 224,4 грн, увеличились на 27,7% по сравнению с 2017 годом, или почти на 1,68 млрд грн. Об этом 25 июня информирует Фонд социального страхования (ФСС).

В сообщении говорится, что Фонд в течение прошлого года предоставил материальное обеспечение более 2,5 млн застрахованных лиц.

"Общее количество дней временной нетрудоспособности по сравнению с 2017 годом увеличилось на 5,7 % и составляет 37 759 242 дня", – добавили в ФСС.

В фонде также назвали наиболее весомые причины роста общего количества дней временной нетрудоспособности:

Увеличение уровня заболеваемости работающего населения. Рост количества больных, направленных на восстановительное лечение в реабилитационные отделения санаторно-курортных учреждений. Увеличение числа страхователей, застрахованных лиц и категорий лиц, которым предоставляется пособие по временной нетрудоспособности. Недостаточный контроль за состоянием экспертизы временной нетрудоспособности в учреждениях здравоохранения. Увеличение количества частных учреждений здравоохранения и врачей, осуществляющих медицинскую практику как физлица-предприниматели, которым предоставлено право выдачи листов нетрудоспособности.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле Кабинет министров утвердил постановление, которое позволит запустить электронный реестр больничных листов и сделает невозможной их фальсификацию.

Подробнее о них читайте в статье "Сегодня": "Заболеть "задним числом" больше не получится: что нужно знать о е-больничных в Украине".

О том, сколько платят на больничном и могут ли уволить за болезнь, смотрите в сюжете:

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