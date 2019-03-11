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В Украине увеличится урожай овощей: появился предварительный прогноз

Сегодня, 16:53

Эксперт Иван Томич отметил, что производители начали расширять площади под овощные культуры

Фото: Pixabay
В Украине увеличится урожай овощей: появился предварительный прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/673/4ab/5c86734ab22fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/673/4ab/5c86734ab22fa.jpg Экономика Эксперт Иван Томич отметил, что производители начали расширять площади под овощные культуры

В 2019 году ожидается увеличение урожая овощей в Украине по сравнению с 2018-м. Об этом сообщил эксперт по аграрным вопросам Иван Томич агентству УНН.

По его словам, урожай может вырасти, так как производители уже начали увеличивать площади под овощные культуры.

"Что касается овощной продукции, то спрогнозировать, каким будет урожай, пока невозможно, кроме одной тенденции, что в этом году есть намерения всех производителей овощной продукции – мелких, средних и крупных – увеличить площади, и они уже увеличиваются под овощными культурами. Это дает основания говорить о том, что, возможно, производство овощей будет больше", – сказал эксперт.

При этом Томич назвал свой прогноз "предварительным и осторожным".

Ранее гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что стоимость овощной корзины является самой высокой в Киеве (71 грн), а самой низкой – в Николаевской области (58 грн). При этом, по его словам, самая дорогая капуста – в Закарпатской области, а картофель – в Донецкой области.

Натуральные овощи можно вырастить даже на собственном подоконнике. Одними из наиболее неприхотливых в уходе являются огурцы. Они могут давать урожай круглый год, а за неделю можно собрать два килограмма овощей. Сколько нужно вложить денег в мини-огород – узнавали журналисты "Сегодня":

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Тег урожай, овощи, продукты питания

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