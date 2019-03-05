Зимние огурцы: фермер рассказал, как вырастить овощи на подоконнике
В своих теплицах мужчина еженедельно собирает до 20 килограммов огурцов
В теплице Александра Щербины в селе Елизаветовка в Житомирской области, как в джунглях: жарко и сыро. В больших коробах растут десятки лиан голландских огурцов. Их мужчина высеял несколько месяцев назад, и уже собирает вкусный, а главное полезный урожай.
Одна такая лиана может плодоносить круглый год. Главное – правильно ее подвязывать и срывать лишние огурцы, чтобы уменьшить нагрузку на растение. В своих теплицах Александр еженедельно собирает до двадцати килограммов огурцов. Говорит, выращивать их можно и на подоконнике.
Чтобы собрать хороший урожай огурцов, нужны: просторные коробки, земля и органическое семян. Все обойдется в 300 гривен.
Ранее мы писали о том, что в частной теплице в городе Виноградовое на Закарпатье женщина выращивает экзотические фрукты и, в частности, гигантские лимоны.
Также мы писали о том, что мужчина в Киевской области вырастил чудо-сад с экзотическими фруктами.
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