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Зимние огурцы: фермер рассказал, как вырастить овощи на подоконнике

Сегодня, 15:12

В своих теплицах мужчина еженедельно собирает до 20 килограммов огурцов

Зимние огурцы: фермер рассказал, как вырастить овощи на подоконнике Украина В своих теплицах мужчина еженедельно собирает до 20 килограммов огурцов

Натуральные овощи можно вырастить даже на собственном подоконнике. Одними из наиболее неприхотливых в уходе являются огурцы. Они могут давать урожай круглый год, а за неделю можно собрать два килограмма овощей. Сколько нужно вложить денег в мини-огород – узнавали журналисты "Сегодня".

В теплице Александра Щербины в селе Елизаветовка в Житомирской области, как в джунглях: жарко и сыро. В больших коробах растут десятки лиан голландских огурцов. Их мужчина высеял несколько месяцев назад, и уже собирает вкусный, а главное полезный урожай.

Одна такая лиана может плодоносить круглый год. Главное – правильно ее подвязывать и срывать лишние огурцы, чтобы уменьшить нагрузку на растение. В своих теплицах Александр еженедельно собирает до двадцати килограммов огурцов. Говорит, выращивать их можно и на подоконнике.

Чтобы собрать хороший урожай огурцов, нужны: просторные коробки, земля и органическое семян. Все обойдется в 300 гривен.

Ранее мы писали о том, что в частной теплице в городе Виноградовое на Закарпатье женщина выращивает экзотические фрукты и, в частности, гигантские лимоны.

Также мы писали о том, что мужчина в Киевской области вырастил чудо-сад с экзотическими фруктами. 

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Тег овощи, огурцы, теплица, житомирская область

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