В Украине выросла средняя зарплата. Сейчас она составляет 9 тысяч 141 гривну.

И это почти на 20% больше, чем украинцы зарабатывали год назад. По данным Госстата – самые большие оклады традиционно у киевлян – 13 тысяч гривен. Неплохо зарабатывают также жители Донецкой и Днепропетровской областей. Там зарплаты на уровне 9 с половиной тысяч гривен. В десятку лидеров по уровню доходов летом – ворвались Закарпатская и Ивано-Франковская области, которые занимали места не выше 20-го. Теперь работодатели там платят в среднем восемь тысяч гривен.

Ну, и самые маленькие зарплаты на сегодня в Херсонской, Кировоградской и Черниговской областях. Среди наиболее высокооплачиваемых – профессии финансиста, страховика, работников IT и авиационной сферы.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что к концу 2018 года средняя зарплата в Украине может составить 10 тыс. грн. "Наша задача состоит в том, чтобы рост доходов граждан опережал инфляционные процессы", – отмечал премьер.

При этом глава правительства объяснял, что стремительно повышать соцстандарты невозможно из-за значительного долгового давления – так, в ближайшие пять лет Украине придется выплатить 33 млрд долларов на обслуживание внешнего долга.



