В Украине выросли зарплаты: в каких регионах платят больше

Средний по стране оклад в 2,5 раза превышает минималку

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июле 2020 года выросла по сравнению с июлем 2019 года на 7,6% – до 11 804 гривен. По сравнению с показателем за июнь 2020 года размер средней зарплаты в июле увеличился на 2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Реклама

"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2020 года составила 11 804 гривни, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 гривни)", – говорится в сообщении Госстата.

При этом реальная зарплата в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года увеличилась на 5,1%.

Реклама

Читайте также: Чистая арифметика: экономист объяснил, на самом ли деле выросли зарплаты в Украине

ТОП-3 региона с самыми высокими зарплатами:

г. Киев – 17 053 гривен;

Донецкая область – 13 071 гривен;

Днепропетровская область – 12 099 гривен.

Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в таких областях:

Черновицкая – 9322 гривен;

Волынская – 9492 гривен.

Черниговская – 9513 гривен.

Напомним, минимальная зарплата в Украине повышается с 1 сентября до 5000 гривен.

Нынешний рост минималки станет первым этапом из трех запланированных. Кабмин уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.

Реклама

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама