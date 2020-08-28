В Украине выросли зарплаты: в каких регионах платят больше

Средняя номинальная заработная плата в Украине в июле 2020 года выросла по сравнению с июлем 2019 года на 7,6% – до 11 804 гривен. По сравнению с показателем за июнь 2020 года размер средней зарплаты в июле увеличился на 2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
"Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в июле 2020 года составила 11 804 гривни, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 723 гривни)", – говорится в сообщении Госстата.
При этом реальная зарплата в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019 года увеличилась на 5,1%.
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ТОП-3 региона с самыми высокими зарплатами:
- г. Киев – 17 053 гривен;
- Донецкая область – 13 071 гривен;
- Днепропетровская область – 12 099 гривен.
Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в таких областях:
- Черновицкая – 9322 гривен;
- Волынская – 9492 гривен.
- Черниговская – 9513 гривен.
Напомним, минимальная зарплата в Украине повышается с 1 сентября до 5000 гривен.
Нынешний рост минималки станет первым этапом из трех запланированных. Кабмин уже одобрил макроэкономический прогноз, в котором также предусмотрено повышение минималки до 6000 и 6500 гривен в 2021 году.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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