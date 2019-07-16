В Украине выросло производство яиц

Данные за первое полугодие 2019 года опубликовал Госстат

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Производство яиц в Украине, цены на которые упали, в январе-июне 2019 года увеличилось на 5%, или на 412,6 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы статистики.

По данным ведомства, производство яиц за первое полугодие достигло почти 8,6 млрд штук, тогда как годом ранее – почти 8,2 млрд штук.

На украинских предприятиях этот показатель вырос до 4,6 млрд штук (+8,6%), а в хозяйствах населения – почти до 4 млрд штук (+1,2%).

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

В 2018 году Украина получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

В 2019 году Киев начал согласовывать условия ввоза украинских столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

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