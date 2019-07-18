В Украине выросло сельскохозяйственное производство
Данные по итогам первых шести месяцев 2019 года опубликовал Госстат
Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2019 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 18 июля, которая ранее обнародовала данные по поголовью крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.
По информации ведомства, сельскохозяйственные предприятия за шесть месяцев нарастили производство на 13,2%, а хозяйства населения, наоборот, сократили на 1,1%.
Как следует из опубликованной инфографики, в январе рост производства сельхозпродукции составил 3%, в январе-феврале – 3,2%, в январе-марте – 3,4%, по итогам первых четырех месяцев этого года – 2,3%, а пяти месяцев – 2%.
Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.
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