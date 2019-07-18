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В Украине выросло сельскохозяйственное производство

18 июля, 21:01

Данные по итогам первых шести месяцев 2019 года опубликовал Госстат

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Украине в январе-июне 2019 года вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 18 июля, которая ранее обнародовала данные по поголовью крупного рогатого скота, свиней, овец и коз.

По информации ведомства, сельскохозяйственные предприятия за шесть месяцев нарастили производство на 13,2%, а хозяйства населения, наоборот, сократили на 1,1%.

Как следует из опубликованной инфографики, в январе рост производства сельхозпродукции составил 3%, в январе-феврале – 3,2%, в январе-марте – 3,4%, по итогам первых четырех месяцев этого года – 2,3%, а пяти месяцев – 2%.

Данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и неподконтрольной части Луганской и Донецкой областей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Кабинет министров увеличил размер дотации за содержание коров с 750 до 900 гривен за одну голову, которая будет выплачиваться дважды в год. Кроме того, правительство ввело частичное возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям стоимости строительства и реконструкции предприятий по хранению и переработке зерна.

Мы также писали, что видео обычных фермеров и аграриев бьет рейтинги просмотров в интернете. Они учат, как вырастить скот и выгодно продать:


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Тег сельское хозяйство, Госстат, АПК

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Сегодня

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