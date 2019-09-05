Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,26
27,84

НБУ перечислил внутренние и внешние риски для снижения инфляции

5 сентября, 14:37

В регуляторе признали, что сохраняются угрозы финансовой стабильности

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров. Об этом сегодня, 5 сентября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает НБУ, сохраняются угрозы финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов относительно решений государства, направленных на оздоровление банковского сектора.

В Нацбанке также назвали актуальными внешние риски:

Реклама

  • прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;
  • усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках;
  • эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Новости "Сегодня" писали, что 5 сентября НБУ снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Глава регулятора Яков Смолий подчеркнул, что Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики на фоне ожидания относительно замедления инфляции к цели в 5%.

Мы также сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а годом ранее рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

В тренде
Переговоры на финишной прямой: Путин сделал громкое заявление по обмену заложниками
Владимир Путин

В июле она была на уровне 9,1% в годовом измерении.

О ценах, которые были зафиксированы в августе, смотрите также в нашем сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

инфляция НБУ МВФ риски

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябре
Необычно крепкая гривня: как она поведет себя в сентябреЭкономика
Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябре
Стабильность или девальвация: что будет с долларом в сентябреФинансы
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евро
Гривня опустилась: в Украине подросли курсы доллара и евроФинансы
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожал
Евро в Украине побил антирекорд, а доллар подорожалФинансы
Доллар в Украине продолжил дорожать: официальный курс
Доллар в Украине продолжил дорожать: официальный курсФинансы
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила
Зеленский раздал поручения топ-чиновникам и депутатам, Украина побила "казначейский" рекорд: итоги дняЭкономика

Новости партнеров

Loading...