НБУ перечислил внутренние и внешние риски для снижения инфляции

В регуляторе признали, что сохраняются угрозы финансовой стабильности

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров. Об этом сегодня, 5 сентября, информирует пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Это открывает возможность для активизации переговоров с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества", – говорится в сообщении.

При этом, как отмечает НБУ, сохраняются угрозы финансовой стабильности, связанные с ходом судебных процессов относительно решений государства, направленных на оздоровление банковского сектора.

В Нацбанке также назвали актуальными внешние риски:

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прекращение транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;

усиление торговых войн и повышение турбулентности на мировых финансовых рынках;

эскалация военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны России.

Новости "Сегодня" писали, что 5 сентября НБУ снизил учетную ставку с 17% годовых до 16,5%. Глава регулятора Яков Смолий подчеркнул, что Нацбанк продолжает цикл смягчения монетарной политики на фоне ожидания относительно замедления инфляции к цели в 5%.

Мы также сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, а годом ранее рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

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В июле она была на уровне 9,1% в годовом измерении.

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