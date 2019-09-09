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В Украине замедлилась инфляция: появились итоги августа

9 сентября, 17:13

Рост потребительских цен озвучен по итогам августа 2019 года

/ Фото: пресс-центр НБУ

Инфляция в Украине в августе 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года составила 8,8%, замедлившись с 9,1% в годовом измерении в июле этого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске, обнародованном Государственной службой статистики 9 сентября.

"Потребительские цены в августе 2019 года по сравнению с июлем этого года снизились на 0,3%, с начала года – выросли на 2,7%. Базовая инфляция в августе 2019 года по сравнению с июлем этого года составила -0,1%, с начала года – 2,1%", – сказано в нем.

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Данные: Госстат

ІСЦ – инфляция потребительских цен, БІСЦ – базовая инфляция потребительских цен (чтобы увеличить изображение, нажмите на него). Данные: Госстат

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При этом рост цен в январе-августе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9%.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в стране замедлилась до 9,8%, тогда как в 2017-м рост цен составлял 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

На прошлой неделе в Национальном банке Украины сообщили, что внутренние политические риски для снижения инфляции ослабли одновременно с началом работы Верховной Рады IX созыва и формированием нового Кабинета министров.

О ценах, которые были зафиксированы в августе, смотрите также в нашем сюжете:

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инфляция

Источник: Сегодня

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