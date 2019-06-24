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В Украине замедлился рост промпроизводства

24 июня, 18:36

Госстат опубликовал данные за месяц и с начала 2019 года

Фото: Анастасия Лесык, Сегодня

Рост промышленного производства в Украине в мае 2019 года с учетом корректировки на эффект календарных дней составил 0,6%, а без учета – 1,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 24 июня.

По данным ведомства, в апреле эти показатели составляли 4,4% и 5,2% соответственно. Таким образом, за месяц рост промышленного производства замедлился.

При этом по сравнению с апрелем 2019 года в мае промпроизводство сократилось на 0,9% с учетом корректировки на эффект календарных дней, а без ее учета – на 0,5%.

В январе-мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост промышленного производства составил 0,9%.

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что крупные и средние предприятия Украины завершили 2018 год с прибылью в размере 353 млрд грн. Наибольшую прибыль получила промышленность (149,4 млрд грн), финансовая и страховая деятельность (74 млрд грн), а также оптовая и розничная торговля (61,1 млрд грн).

В то же время Национальный банк Украины провел опрос руководителей предприятий, по результатам которого сообщил, что индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев улучшился по сравнению с предыдущим кварталом и составил 119,7%. Речь идет об ожиданиях по темпам экономического роста и созданию новых рабочих мест.

Новости "Сегодня" также разбирались в работе украинских предприятий. Подробнее читайте в статье: "Бизнес не теряет оптимизма: чего ждут украинские предприниматели".

В апреле в Белой Церкви Киевской области открыли первый в Украине завод по производству электрофурнитуры. Подробнее смотрите в сюжете "Сегодня":


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Тег промышленность, производство, Госстат

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