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В Украине занялись проверкой пенсионных дел

17 ноября, 15:01

ПФУ проверяет актуальность данных о паспортных документах

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновляет паспортные данные в электронных пенсионных делах, чтобы они совпадали с информацией Государственной миграционной службы. Об этом сообщила пресс-служба фонда на своей странице в Facebook.

"Для обеспечения достоверности информации о лице в электронных пенсионных делах Пенсионный фонд осуществляет проверку актуальности данных о паспортных документах, которые имеются в указанных делах, на основании информации Государственной миграционной службы", – говорится в сообщении ПФУ.

На инфографике, опубликованной фондом, указано, что по состоянию на 14 ноября 2019 года специалисты нашли почти 150,3 тыс. неправильных записей.

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При этом почти в 124,2 тыс. записях внесены данные о новом паспортном документе, еще в 4,3 тыс. – исправлены реквизиты паспортного документа.

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Новости "Сегодня" писали, что в 2020 году в Украине будут незначительно повышены пенсии – после индексации социальных выплат. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, представляя обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год. Народные депутаты поддержали документ во втором чтении и в целом 14 ноября.

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Мы также сообщали, что ПФУ запустил услугу оформления пенсии "в один клик" через веб-портал электронных услуг. Новый сервис предусматривает предоставление документов для назначения пенсии в электронном виде, но после принятия решения о назначении пенсии получателю придется прийти в ПФУ за удостоверением.

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Источник: Сегодня

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