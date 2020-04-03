В Украине запустят электронный реестр листков нетрудоспособности: детали

Реестр будет активно использоваться медиками и страховщиками

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) заявил о готовности к запуску электронного реестра листков нетрудоспособности.

"Фонд соцстрахования Украины совместно с Пенсионным фондом выполнили все необходимые действия по запуску электронного реестра листков нетрудоспособности", – говорится в сообщении фонда.

В частности, уже утвержден протокол об информационном взаимодействии между Пенсионным фондом и ФССУ по ведению электронного реестра листков нетрудоспособности и предоставлению информации из него.

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Помимо того, осуществлен тестовый обмен информацией об электронных листках нетрудоспособности.

Пенсионный фонд создал электронные кабинеты учреждений здравоохранения (врачей), страхователей (работодателей) и застрахованных лиц.

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Реестр состоит из записей о временной нетрудоспособности, создаваемых автоматически программными средствами на основании полученной информации.

Каждая запись включает сведения о временно трудоспособном человека, уникальный номер случае нетрудоспособности, номер, дату (время) регистрации медицинского заключения в электронной системе здравоохранения, причину и период нетрудоспособности, предназначен режим лечения, сведения о враче, учреждение здравоохранения и пр.

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