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В Украине завершилось финансирование апрельских пенсий и мартовских субсидий

Сегодня, 20:33

О завершении финансирования заявил Пенсионный фонд

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пенсионный фонд (ПФ) Украины сегодня, 25 апреля, завершил финансирование пенсий за апрель и жилищных субсидий за март, информирует пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что на пенсионные выплаты направлено 36,43 млрд грн, а на жилищные субсидии – 4,37 млрд грн.

Ранее Министерство финансов сообщило, что расходы ПФ в январе-марте 2019 года составили 103,7 млрд грн. При этом общая сумма доходов Пенсионного фонда за этот период увеличилась на 24,3 млрд грн (30,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 104,1 млрд грн.

В свою очередь министр социальной политики Андрей Рева сообщал, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им выделена такая же доплата.

При этом, как заявлял вице-премьер-министр Павел Розенко, наибольшее число украинцев получили повышение пенсий от 100 до 400 гривен. Средняя сумма повышения для украинцев, пенсии которых подлежали перерасчету, составила 514 гривен.


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Тег ЖКХ, пенсии, финансирование, субсидии, Пенсионный фонд

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