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В Украину активно везут цветы к 8 Марта: какие букеты выбирают для подарка

Сегодня, 15:11

На пять дней до Международного женского дня приходится 15% годового объема продаж цветов

Фото: Данил Павлов, Сегодня
В Украину активно везут цветы к 8 Марта: какие букеты выбирают для подарка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/f80/810/5c7f80810ee78.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/f80/810/5c7f80810ee78.jpg Экономика На пять дней до Международного женского дня приходится 15% годового объема продаж цветов

Накануне 8 Марта розы остаются лидерами "цветочного" рынка Украины, но тюльпаны стремительно набирают популярность. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании Pro-Consulting.

В конце февраля – начале марта в Украине продаются в основном импортные цветы, которые активнее всего везут из Нидерландов. По разным оценкам, доля импортных цветов в дни перед 8 Марта составляет до 70%. Украинские компании на рынке флористики достаточно сильны, но зимой выращивание в теплицах менее выгодно, чем импорт, поясняют специалисты.

"Несмотря на стойкую ассоциацию тюльпана как весеннего цветка, на 8 Марта более трети импортных цветов – это розы. Сократились, но все еще держатся на высоком уровне доли хризантем и гвоздик", - подсчитали аналитики.

Операторы рынка также говорят о растущем интересе к тюльпанам и другим весенним недорогим цветам. 

"В 2017 и 2018 годах более 90% тюльпанов приехало в Украину из Нидерландов. ... В 2017 году доля тюльпанов составила всего 7,8% от общего объема импортных цветов, тогда как уже в 2018 году доля этих же цветов составила 9,3%. Такая динамика не удивительна, ведь украинцы все чаще отдают предпочтение сезонным цветам. Не пугает их и предпраздничное подорожание товара", - подчеркивают эксперты.

В этом году эксперты не исключают предпраздничного подорожания тюльпанов до 40 гривен за штуку, отмечая, что 40 гривен – это некая психологическая отметка, средняя цена будет ближе к 37 гривням.

На пять дней преддверия 8 Марта приходится от 12% до 15% годового объема продаж цветочной индустрии. Почти 10% приходиться на День всех влюбленных, на 1 сентября приходиться 5,6%.

Напомним, к 8 Марта в Украине начинает расти спрос на цветы и подарки. "Сегодня" выяснили, во сколько обойдутся традиционные букеты, какие цветы и композиции из них модно дарить и какие скидки предлагают продавцы.

Между тем, в Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что сбор и продажа первоцветов, которые внесены в Красную книгу, карается штрафами — от 510 до 3655 гривен. Но, как выяснили журналисты "Сегодня", у нас наказывают не только продавцов, но и покупателей первоцветов. В Винницкой области уже начали штрафовать за сорванные подснежники:

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Тег цветы, розы, 8 марта, тюльпаны, продажи

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Источник:

Сегодня

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