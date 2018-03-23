В Украину идет Ryanair, а Кабмин утвердил весенний призыв на военную службу: главные цифры и события недели

Пенсионный фонд получил за первые месяцы 2018 года больше, чем рассчитывал, а в США побили очередной рекорд по национальному долгу

Общество

1,7% респондентов полностью одобряют работу президента Украины, совсем не одобряют 50,2% – об этом говорят результаты опроса, проведенного Центром социальных исследований "София". При этом совсем не одобряют работу Верховной Рады 59,9%, а полностью одобряют 0,6%. Аналогичные показатели для Кабмина – 53,1% и 1,1%.

23 марта ирландский лоукстер Ryanair подписал соглашения с украинскими аэропортами "Борисполь" и "Львов". Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре.

500 тыс. евро выделяет Франция на гуманитарные проекты на Донбассе, сообщил министр иностранных дел этой страны. Средства будут направлены на реализацию проектов по обеспечению продуктовой безопасности местного населения, а также на проект по восстановлению школы в г. Красногоровка Марьинского района Донецкой области и восстановление резервуаров на водонапорной станции г.Попасная Луганской области.

На 7 млрд грн Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и государственные предприятия с ноября 2016 года суммарно реализовали через систему "Prozorro.Продажи" активы неплатежеспособных банков и другое имущество.

До 1,63 млрд грн Кабинет министров увеличил финансирование программы по обеспечению людей с инвалидностью протезно-ортопедическими изделиями, что на 652 млн грн больше, чем годом ранее.

Зарегистрировано 21 931 человек больных гриппом и ОРВИ в Киеве за 11-ю неделю эпидсезона (за 10-ю неделю заболело 17 364 человек), об этом сообщили в КГГА. Показатель заболеваемости составил 749,6 (за 10-ю неделю 593,5), что ниже эпидемического порога на 34,5%.

Заняла шестое место в неофициальном командном зачете сборная Украины на Паралимпиаде-2018. Наши спортсмены заработали 22 награды (7 золотых, 7 серебряных, 8 бронзовых), – этот результат является лучшим для украинской сборной за последние 10 лет. На первом месте сборная США – 36 медалей (13 – 15 – 8).

Опустился на 4,2 пункта в феврале индекс потребительских настроений украинцев. Ухудшились почти все составляющие индекса, кроме ожиданий по безработице и девальвации. Об этом свидетельствуют данные регулярного исследования, проведенного GfK Ukraine. Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших пяти лет.

Уменьшился на 78,5% в январе-феврале в годовом исчислении объем назначенных субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – до 352,1 млн грн, сообщила Государственная служба статистики. В городских населенных пунктах общий объем назначенных субсидий составил 239 млн грн, в сельских – 113,1 млн гривен (1 058,59 млн и 577,6 млн соответственно за аналогичный период 2017 года). Средний размер назначенной субсидии на 1 домохозяйство в феврале уменьшился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 36% и составил 1005,2 грн. Всего в январе-феврале за получением субсидий на оплату услуг ЖКХ обратились 396,2 тыс. домохозяйств, что на 2,2 раза меньше по сравнению с январем-февралем 2017 года.

До 24 пациентов должно за один день в среднем принимать учреждение сельской сети первичной медпомощи. Такая целевая нагрузка предусмотрена совместным приказом Минздрава и Минрегиона.

90 млн гривен Министерство молодежи и спорта выплатило победителям и призерам зимних Паралимпийских игр-2018. Спортсмены получили от государства вознаграждение в таких суммах: за I место – 125 тыс. долл., за II место – 80 тыс. долл., за III место – 55 тыс. долл.

15 190 человек Кабинет министров утвердил численность граждан Украины, подлежащих призыву на срочную воинскую службу в апреле-мае 2018 года, и выделил на эти цели 54,9 млн грн. Из общего числа призывников 8990 человек будут направлены в Вооруженные силы, 4 тысячи – в Национальную гвардию, 1,2 тысячи – в Государственную пограничную службу и еще одна тысяча – в Государственную специальную службу транспорта.

Увеличил размеры государственных премий Кабинет министров. В частности, размер премии им. В.Чорновола за лучшую публицистическую работу в сфере журналистики увеличили с 5 тыс. до 20 тыс. грн; премию им. И.Франко в сфере информационной деятельности – с 2 тыс. до 10 тыс. грн; премию им. Леси Украинки за произведения для детей – с 10 тыс. до 20 тыс. грн и премию им. М.Рыльского за перевод произведений на украинский язык – с 10 тыс. до 20 тыс. грн.

Увеличился на 7,5% товарооборот розничной торговли в январе-феврале в сопоставимых ценах по сравнению с январем-февралем 2017 года. Оборот в феврале-2018 по сравнению с январем-2018 снизился на 5,4%, а с февралем-2017 – возрос на 5,6%, сообщила Государственная служба статистики.

С 18 апреля украинцы смогут получать въездную визу в Кувейт непосредственно в международном аэропорту этой страны.

219 кандидатов допущены к конкурсу по выбору судей Высшего специализированного суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суда).

Больше на 2 млрд гривен, чем планировалось, собрано в Пенсионный фонд за первые месяцы 2018 года, сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

22 марта Киевский городской совет присвоил аэропорту "Киев" имя авиаконструктора Игоря Сикорского.

Около 45% всех взрослых жителей Украины сейчас пользуются смартфонами с сенсорными экранами, тогда как в 2015 году таких пользователей было всего 26%. Об этом говорится в результатах исследования Агентства мобильного маркетинга LEAD9, проведенного при участии Киевского международного института социологии.

Сократились до 8,4 млрд куб. м запасы природного газа в украинских подземных хранилищах на 20 марта, что на 0,3 млрд куб. м больше, чем на аналогичную дату 2017 года.

15 млн гривен выделило в этом году Министерство образования и науки для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции "Академик Вернадский". Подобное финансирование будет осуществлено впервые за длительный период времени.

Шесть командиров бригад за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины получили звание генерала. В Вооруженных силах сейчас из 111 генералов 65% – это лица, в возрасте до 55 лет, из них 34 генерала – в возрасте до 50 лет.

34 966 украинцев состоит сейчас на учете с туберкулезом, из них около 8 тыс. – с лекарственно-устойчивой формой. В Украине ежегодно туберкулез диагностируется у 30 тысяч человек. По данным Минздрава, заболеваемость туберкулезом снизилась в 2017 году на 5,5% по сравнению с 2016 годом.

До 144 тысяч человек в 2018 году увеличен объем резервистов Вооруженных сил. В 2017 году принято на военную службу по контракту 36,7 тысяч человек , в том числе около 2,4 тысячи офицеров. В 2018 году на службу по контракту уже принято 6,7 тысяч человек.

Экономика

Снизилось с 80,9% до 71,8% за 2017 год отношение совокупного государственного (прямого) и гарантированного государством долга Украины к ВВП, сообщили в Минфине.

Выросло на 1,9% в годовом исчислении промышленное производство в Украине в феврале, тогда как в январе этот показатель составлял 3,6%, сообщила Государственная служба статистики. С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в феврале-2018 к февралю-2017 возросло на 2%. По отношению к предыдущему месяцу в феврале этого года промышленное производство упало на 3,5%, а с учетом сезонного фактора – на 2%.

1,6% от ВВП составил дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году – 47,9 млрд грн, сообщил Минфин. В 2016 году дефицит составлял 70,3 млрд грн, или 2,9% ВВП, в 2015 – 45,2 млрд, или 2,3%, в 2014 – 78,1 млрд, или 4,9%.

На 47% меньше украинские производители поставили за февраль на внешние рынки сахара, чем в предыдущем месяце, сообщила ассоциация "Укрцукор". Торги на внешнем рынке ослабли из-за неблагоприятной конъюнктуры: низкие цены и мировой профицит. Производство сахара в 2017/2018 МГ выросло на 6,5% и составило 2,14 млн тонн.

2547 обращений по вопросам страховой деятельности поступило в Нацкомфинуслуг за период с 01.08.2017 по 31.01.2018 от физических и юридических лиц, что на 195 больше, чем за предыдущий аналогичный период.

Выросли на 17,4% и 20,7% в течение 2017 года в Украине цены на бензин А-95 и дизтопливо соответственно. Об этом говорится в отчете Антимонопольного комитета.

Вернут около 2 млрд грн бизнесу за первый квартал переплаты налога на прибыль. На начало 2018 года объем такой переплаты составлял 16 млрд грн.

298,35 млрд грн составляет общий объем финансирования Государственной целевой программы развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2018-2022 гг. Из этой суммы 178 млн грн – за счет Государственного дорожного фонда, 113,8 млрд грн – за счет других источников.

Вырос на 2,59% валовый внешний долг Украины за 2017 год, до 116,578 млрд долларов, сообщается на сайте Национального банка.

Вырос на 2,5% по данным Госстата реальный ВВП в 2017 году, тогда как ранее ведомство предварительно оценивало рост в 2,2%. Рост ВВП в 2016 году также пересмотрен в сторону повышения – до 2,4% с 2,3%.

На 78 млн 846,7 тыс. долларов Украина в январе приобрела ядерное топливо. Доля закупок в РФ в денежном эквиваленте составила 64%, у Westinghouse (Швеция) – 36%.

Составила 11,7% доля собственных торговых марок в Украине в 2017 году в объемах продаж, тогда как в целом в Европе, согласно данным компании Nielsen за 2016 год, она составляла 31,4% и постоянно возрастала.

В 2,8 раза больше показателя на начало текущего года оказался по состоянию на 22 марта объем облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в собственности нерезидентов – 14,632 млрд грн. НБУ обеспокоен активным притоком капитала нерезидентов, помня опыт Украины 1998 года, как и опыт других стран, которые столкнулись с оттоком "горячего" капитала, который усугубил кризис 2008 года.

12 млрд грн господдержки правительство Украины направит в 2018 году на развитие регионов. Регионы также получат 10 млрд грн из Дорожного фонда на ремонт и строительство дорог.

Мир

Список из 128 товаров из США, ввоз которых будет облагаться налогом, опубликован в Китае. Это решение власти объясняют необходимостью компенсировать убытки из-за вводимых американскими властями пошлин на алюминий и сталь. Накануне президент США Дональд Трамп инициировал процесс ограничения импорта и инвестиций из Китая, поручив опубликовать список из 1,3 тыс. товаров в ближайшие две недели. Повышение пошлин может затронуть ввоз на сумму до 60 млрд долларов, преимущественно оно коснется высокотехнологичных товаров.

С 29 марта 2019 года по 31 декабря 2020 года продлится переходный период по Brexit, условия которого наконец согласовали Великобритания и Европейский союз.

Превысил 21 трлн долларов впервые объем национального долга США. Отметку в 20 трлн долл. госдолг превысил в сентябре прошлого года.

Выросла на 2,7% до 768 млрд долл. капитализация онлайн-ритейлера Amazon и впервые превысила стоимость ее основного конкурента Alphabet, материнской компании Google. По этому показателю компания заняла вторую позицию в мире после Apple. Рост Amazon объясняется тем, что инвесторы придают все большее значение электронной коммерции. Ежемесячно компания привлекает 196 млн уникальных клиентов и работает над новыми продуктами и услугами. Еще большее влияние на настроение инвесторов может оказывать работа компании на рынке облачных технологий, где она опережает Microsoft. и Google.

Подорожали на 30% с начала 2018 года какао-бобы на бирже в Нью-Йорке и вошли в число наиболее перспективных сырьевых активов благодаря повышенному спросу и ожидаемому дефициту предложения. В декабре цены на них находились на 10-летнем минимуме на фоне рекордных поставок из Кот-д'Ивуара, но на прошлой неделе восстановились до максимума за 16 месяцев.

41 депутат Европарламента поддержал изменения в газовой директиве, которая должна помешать строительству газопровода "Северный поток – 2", 13 проголосовали против, еще девять воздержались

Был на 14% ниже душевой доход в Украине в 2014 году того уровня, который МВФ устанавливает для включения стран в группу низкодоходных. Но нашу страну фонд не отнес к ним в связи с тем, что основной причиной снижения доходов стал военный конфликт. "Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для страны с развивающейся рыночной экономикой", – сообщили в МВФ.

Достиг 1 трлн долларов объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в текущем году уже к 20 марта – быстрее всего в истории, пишет Financial Times. Позитивными факторами для компаний стали ускорение роста мировой экономики, высокий уровень делового доверия в большинстве экономик мира, а также снижение налогового бремени в США, высвободившее средства для приобретения активов.

В 16 тыс. храмов Великобритании будут установлены терминалы бесконтактной оплаты для приема пожертвований.