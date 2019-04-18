В Украину не пустили более 35 тонн зараженных помидоров из Турции

В Одесской области задержали две партии помидоров

Фото: Pixabay

Две партии зараженных помидоров из Турции общим весом более 35 тонн не пропустили в Украину.Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, груз был заражен южноамериканской томатной молью.

Вредоносный организм обнаружили 14 апреля в одной партии, а 15 апреля – в другой при проведении фитосанитарного контроля импортных грузов в Одесской области.

Обе партии вернули в страну происхождения – Турцию.

Напомним, аналогичный случай произошел 10 апреля – на таможенном посту "Хмельницкий-центральный" в Хмельницкой области задержали партию турецких помидоров весом почти 15 тонн.

2 февраля 2019 года в Украине вступил в силу закон о новых правилах проведения фитосанитарной экспертизы. Принятым законом определяется, что теперь оценку растительной продукции для подтверждения ее карантинной безопасности смогут проводить не только государственные, но и частные лаборатории.

Ранее на территорию страны не пропустили партию зараженных цитрусовых из Египта весом 24,9 тонны. Груз был заражен средиземноморской плодовой мухой:

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