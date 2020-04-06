В "Укрспирте" рассказали, сколько изготовили антисептика за неделю: детали

За неделю "Укрспирт" поставил почти 300 тысяч литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Ранее "Укрспирт" не производил сырье для антисептиков. Законодатели утвердили такое нововведение на прошлой неделе в рамках борьбы с коронавируса. За короткий срок мы поставили уже около 300 тысяч литров дезинфицирующего средства производителям антисептиков. Сейчас у нас подписаны соответствующие договоры с 32 украинскими компаниями", – отметил и.о. главы компании Сергей Блескун.

"Укрспирт" поставляет сырье производителям антисептиков, которые ранее уже работали с ритейлерами на украинском рынке (компаниями, занимающимися розничной продажей товаров) и в которых соответствующие производственные планы для изготовления антисептиков разных объемов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что на время борьбы с коронавирусом было принято решение временно уменьшить налогообложение для производства этилового спирта.

Верховная Рада, поддержав законопроект №3275, позволила заводам "Укрспирта" выпускать дезинфицирующее средство, которое используется как сырье для антисептиков.

А "Укрспирт" отказался от увеличения цен на спирт в условиях карантина, несмотря на сезонное подорожание сырья.

А новости "Сегодня" подготовили сюжет о том, как часто нужно убирать в доме во время карантина:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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