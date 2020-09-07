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Вакцина не поможет: эксперт оценил потери мировой экономики от коронавируса

7 сентября, 14:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Государства продолжат терять деньги вплоть до 2025 года, считает экономист

Массовая вакцинация от коронавируса в мире, которая может начаться не раньше середины 2021 года, не поможет быстро преодолеть экономические последствия пандемии. Такое мнение выразил экономист Уорвик МакКиббин из Брукингского института и Австралийского национального университета, сообщает Bloomberg.

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При этом эксперт оценил потери мировой экономики в 35 трлн долларов до 2025 года.

По словам МакКиббина, сейчас ситуация омрачается продолжающимся распространением вируса со вспышками по всему миру.

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"Нужно сделать прививки довольно большому количеству населения, прежде чем экономические затраты начнут снижаться", – сказал он.

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Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз мирового ВВП из-за COVID-19. Впрочем, Fitch прогнозирует, что глобальная экономика покажет признаки восстанавливаться уже по итогам второй половины 2020 года.

А Международный валютный фонд (МВФ) подсчитал, что в целом выход из мирового экономического кризиса потребует дополнительно более 8 трлн долларов. В МВФ также ожидают, что мировая экономика сократится в 2020 году на 3%, однако вырастет на 5,8% в 2021-м.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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