Верховная Рада получила от Нацбанка годовой отчет

НБУ утвердил годовой отчет и передал его материалы в Раду

Национальный банк, который активно работает над тем, чтобы удержать стабильность в стране в период карантина, собирается перечислить в государственный бюджет на 2020 год 42,7 млрд гривен прибыли за 2019 год, что на 2 млрд гривен больше ожидаемых показателей. О таких планах сообщила заместитель главы НБУ Катерина Рожкова.

"Мы планируем перечислить в бюджет 42,7 млрд гривен, что на 2 млрд гривен больше, чем было предусмотрено в бюджете на 2020 год", – сказала Рожкова.

НБУ 26 марта утвердил годовой отчет и передал его материалы в Раду.

Реклама

"Сразу же после утверждения Радой отчета НБУ, мы это сделаем в соответствии с графиком, который согласуем с Минфином", – добавила замглавы НБУ.

Законом о государственном бюджете на 2020 год предусмотрены поступления от НБУ на уровне 40,7 млрд гривен.

Напомним, в 2019 году Нацбанк перечислил в госбюджет часть прибыли в сумме 64,88 млрд гривен при запланированных в законе "О государственном бюджете Украины на 2019 год" 47,6 млрд гривен.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Национальный банк получил из-за границы партию наличного доллара и передал банкам 130 млн долларов в обмен на безналичный эквивалент. Участие в аукционе приняли 14 системно важных банков.

При этом в НБУ объяснили: введенный украинскими банками режим кредитных каникул не предусматривает списания долгов.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама