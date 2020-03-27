Экономику Украины спасают от коронавируса: как поддерживают бизнес и людей

Коронавирус распространяется в Украине стремительными темпами – по состоянию на 27 марта в стране обнаружено уже 218 случаев инфицирования, пять из которых привели к смерти людей.

Для сдерживания эпидемии в стране закрыли все учебные заведения и магазины, за исключением продуктовых и аптек, ограничили поездки внутри страны и за рубеж, а также работу ресторанов, кафе, спортивных учреждений и запретили массовые собрания.

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Власти также запретили экспорт медицинских товаров: масок, средств индивидуальной защиты и этилового спирта.

Новости "Сегодня" анализируют, как Украина спасает свою экономику в условиях эпидемии COVID-19 (по данным МВФ на 23 марта).

Бюджетные меры

Власти предприняли ряд поддерживающих мер для бизнеса. В частности:

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с 1 марта по 31 мая отменены штрафы за определенные нарушения налогового законодательства;

с 18 марта по 31 мая введен мораторий на ревизии и проверки;

до 1 июля продлен срок подачи годовых деклараций о доходах;

с 1 марта по 30 апреля не начисляется и не выплачивается арендная плата за землю;

с 1 марта по 30 апреля не облагается налогом нежилое недвижимое имущество, принадлежащее физическим или юридическим лицам;

отменена уплата единого социального взноса для нескольких категорий плательщиков;

с 1 марта по 30 апреля отменены штрафы за несвоевременную или неполную выплату и подачу взноса.

Для поддержки домохозяйств правительство:

анонсировало разовую выплату 1000 гривен малоимущим пенсионерам ;

; ускорит индексацию пенсий в 2020 году;

ввело мораторий на штрафы и отключение потребителей, которые опаздывают с оплатой коммунальных услуг;

снизило требования для получения субсидий на коммунальные услуги;

объявило о 150–200% надбавке для медработников, которые работают с пациентами, инфицированными COVID-19.

Кроме того, освобождены от импортных пошлин и НДС лекарственные и медицинские средства, которые используются для профилактики или борьбы с коронавирусом.

Также правительство объявило о создании стабилизационного фонда для борьбы с последствиями эпидемии.

Монетарные и макрофинансовые меры

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Национальный банк Украины удвоил частоту проведения тендеров на ликвидность, сделал двухнедельные депозитные сертификаты однонедельными, а краткосрочные кредиты на рефинансирование с максимальным сроком погашения в 14 дней теперь выдаются на срок до одного месяца. Кроме того, НБУ объявил о возможности долгосрочного рефинансирования (до 5 лет).

Принято решение отложить введение банковских буферов, включая буфер консервации капитала и системный буфер. В то же время, минимальные требования к нормативному капиталу банков остались.

Отложены инспекции на местах и стресс-тесты банков. Кроме того, банкам предложили временно воздержаться от выплаты дивидендов по крайней мере до июля 2020 года, чтобы обеспечить дополнительный запас прочности самим учреждениям.

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НБУ принял постановление, облегчающее реструктуризацию кредитов заемщиков, у которых возникли финансовые трудности из-за эпидемии, а с 1 марта по 30 апреля при наличии разумного обоснования клиентов нельзя облагать штрафами за просрочку по кредитам.

Также Нацбанк активно работает на валютном рынке для сглаживания волатильности (показатель изменчивости цен).

Помимо этого, НБУ объявил готовность в случае необходимости:

снизить нормативы обязательных резервов для депозитов в иностранной валюте;

временно уменьшить минимальный коэффициент покрытия ликвидностью (LCR);

провести внеплановые тендеры по оказанию поддержки ликвидности;

расширить список приемлемого обеспечения по кредитованию с целью чрезвычайной поддержки ликвидности.

Сайт "Сегодня" анализирует опыт других стран в борьбе с экономическими последствиями коронавирусной пандемии, который может быть полезен и Украине. Больше об этом читайте:

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