Вторая пенсия, отмена льгот и новые штрафы: что изменит социальная реформа

В команде власти готовятся провести целый ряд реформ, касающихся социальной сферы. Многие положения этих реформ были презентованы еще в ходе предвыборной кампании и после формирования парламента. Недавно глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова сообщила подробности и рассказала, на какой стадии находится подготовка этих реформ.

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Социальная реформа включает в себя шесть направлений, или шесть реформ. В разное время о некоторых из них сайт "Сегодня" рассказывал. Теперь же попробуем представить общую картину готовящихся изменений в социальной сфере.

Новые принципы соцобеспечения

Прежде всего, по словам Галины Третьяковой, планируется изменить принципы соцобеспечения и предоставления государственной помощи. Новая система будет базироваться на трех основных принципах. Во-первых, граждан хотят приучить к социальной ответственности. В том числе к ответственности за возможные риски.

"Например, мы имеем плохую систему здравоохранения, хотим дополнить ее качественными медицинскими услугами. Поэтому мы должны что-то откладывать на черный день, когда кто-то заболеет. Это наша социальная ответственность", – приводит пример Галина Третьякова.

Второй принцип, положенный в основу всех реформ, назвали "контроль + открытость + простота". Первоначально его формулировали как "Нет биофитам", или "Нет паразитам". Именно на таком принципе должно базироваться предоставление социальных льгот. И первые шаги в этом направлении уже сделаны.

"Еще в сентябре мы приняли закон "О верификации и мониторинге государственных выплат". И на 1 января это принесло уже более 1 млрд грн экономии", – рассказывает Галина Третьякова.

На сегодня верификации (проверке) подлежат семь реестров: Пенсионного фонда и фонда социального страхования, фонда по безработице, актов гражданского состояния, родившихся и умерших, утерянных паспортов, а также реестр стипендий. В дальнейшем этот перечень планируется расширять.

"Например, пока не верифицируется реестр участников боевых действий. И сегодня в Министерстве по делам ветеранов зарегистрировано одно количество УБД, а в реестре получателей жилищно-коммунальных услуг – другое, значительно больше", – рассказывает Галина Третьякова.

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Также планируется верифицировать "чернобыльцев". Соответствующий законопроект должен быть подан в Верховную Раду.

Еще одним шагом на пути реализации принципа "контроль + открытость + простота" должна стать криминализация преступлений, связанных с нечестным использованием бюджетных средств обычными украинцами. То есть, за получение льгот и субсидий на основании фальшивых документов может быть введена уголовная ответственность.

"Незаконное пользование публичными финансами должно быть криминализировано. Потому что это воровство денег у тех, кто в них действительно нуждается", – объясняет логику Галина Третьякова.

Напомним, уже сейчас к верификации подключается СБУ.

Третий базовый принцип – "вместо льгот – компенсация". Этот принцип, в частности, подразумевает предоставление льгот не по статусу, а по потребностям. Переход к такому принципу декларировался еще несколько лет назад, однако до сих пор его откладывали в угоду общественному мнению. В частности, Минсоцполитики предлагало предоставлять помощь по рождению ребенка только малообеспеченным семьям.

В рамках реформирования системы соцзащиты в соответствии с этим принципом планируется полностью монетизировать все компенсации. То есть человеку не будут выдавать документ о праве на какую-то бесплатную услугу (например, на проезд) или взимать частичную плату (например, за жилкомуслуги), а будут выдавать определенные суммы денег, в которые оценены его возможные расходы, позволив, тем не менее, каждому тратить эти деньги на то, что в настоящий момент больше надо.

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Какие социальные реформы планируется провести:

1. Вторая пенсия

Об этой реформе сейчас говорится больше всего. Сайт "Сегодня" уже рассказывал, что в Украине с 2021 года планируют запустить обязательную накопительную пенсию. Единого социального взноса, который аккумулируется в Пенсионном фонде, хватает чуть больше, чем на половину выплат. Чтобы и дальше финансировать пенсии, нужно или повышать пенсионный возраст, или увеличивать пенсионные сборы. Власти решили идти по второму пути, но направлять дополнительно собранные средства не в "общий котел", а на индивидуальные пенсионные счета налогоплательщиков. Законопроект №2683 уже подготовлен к рассмотрению в парламенте, но еще не рассматривался.

Кроме обязательного накопления планируется сделать более популярным и добровольное пенсионное накопление – третий уровень пенсионной системы. Он введен в Украине давно, но так и не стал массовым явлением. Предполагается, что ужесточение контроля в сфере небанковских финансовых услуг и ряд законодательных изменений повысят уровень доверия к негосударственным пенсионным фондам, и число их участников будет расти.

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Кроме этого, планируется расширять практику выплат профессиональных пенсий. Сегодня такие пенсии, которые выплачиваются не из средств Пенсионного фонда, а через профессиональные и корпоративные фонды, доступны для очень ограниченного числа профессий с особо вредными и тяжелыми условиями труда. К тому же, существует огромная задолженность по выплатам таких пенсий – свыше 20 млрд грн. Список претендентов на такие пенсии планируется расширить, повысив гарантии таких пенсий до уровня банковских вкладов. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" в мае был обнародован на сайте Минсоцполитики для общественного обсуждения.

2. Реформа социального страхования

Воплощение принципа социальной ответственности должно найти отражение в перестройке системы социального страхования. Предполагается изменить систему страхования фактически по западному образцу, стимулируя людей страховать себя и свою семью от разного рода рисков: от инфляции (банковские вклады), от смерти или болезни (медицинское страхование), на приобретение жилья (ипотечное кредитование), на случай безработицы, на рождение и обучение детей и т. д.

В первую очередь планируется изменить структуру системы социального страхования. В частности, создать Национальное страховое агентство, куда войдут Фонд социального страхования (там аккумулируются страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и от несчастных случаев на производстве), Фонд по безработице, частные страховые компании и, возможно, Пенсионный фонд Украины. Окончательный вариант трансформации системы соцстраха еще не представлен, но ранее говорилось, что эту реформу предполагается провести в течение 2020-2021 годов.

3. Честная компенсация за вред жизни и здоровью

Сегодня в случае травм или в результате преступления компенсацию пострадавшему выплачивает государство. В результате реформы основное бремя ответственности, в первую очередь материальной, планируется переложить на виновника происшествия.

В том числе планируется "материализовать" моральный ущерб. Сегодня в Украине очень сложно добиться компенсации за нечто, не подтвержденное чеками – моральный ущерб, недополученную прибыль, утраченные возможности. Между тем в цивилизованных странах возмещение такого ущерба практикуется наряду с другими. В скором времени подобную практику планируется ввести и в Украине. И называться это будет "компенсация за боль и страдание" (англ. – for pain and suffering, укр. – за біль та жаль).

"Виновное лицо должно платить человеку полную компенсацию за вред жизни и здоровью. Честная компенсация должна состоять из трех частей. Компенсация за лечение, в том числе государственные расходы в коммунальных лечебных заведениях, за протезирование, если это необходимо, вплоть до бионических протезов. Компенсация за переоборудование жизни, если человек получил инвалидность. Сюда входит создание разумных условий и разумных рабочих мест для его жизни. И компенсация всего недополученного дохода, в т. ч. утраченного карьерного роста. Сегодня таких законов у нас нет. В нашей юриспруденции это может трактоваться как моральный ущерб, который не имеет материального выражения. А в Европе это называется компенсацией за боль и страдание, и это материальная компенсация. Мы намерены создать такую систему компенсации, которая была бы достаточной. Причем деньги должны сразу идти туда, где нанесен ущерб. В первую очередь – от того человека, который этот вред нанес. И только после этого – если таких денег у этой особы не хватает – должно включаться государство", – объясняет Галина Третьякова.

Неделю назад, 17 июля, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты, касающиеся введения такой компенсации. №3892 – "О возмещении ущерба потерпевшим от насильственных уголовных преступлений", №3893 – о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс и №3894 – об изменениях в Бюджетный кодекс. Законопроектами вводится "сбор на возмещение ущерба, причиненного насильственными уголовными правонарушениями". Он будет взиматься с человека в случае, если суд вынесет в отношении него обвинительный вердикт. Размер этого сбора тоже будет определять суд. Деньги будут поступать в государственный фонд возмещения ущерба, который должен быть создан в составе специального фонда госбюджета.

Галина Третьякова считает, что большой размер компенсаций заставит государство инвестировать в безопасность.

"Как только компенсация за вред здоровью становится достаточно большой, для любого лица, для бизнеса становится выгоднее инвестировать в безопасность. Выгоднее сделать хорошие дороги, чем на этих дорогах кого-то сбить и потом содержать всю жизнь", – приводит она пример.

4. Реформа занятости

Как уже не раз сообщалось, в Украине намерены провести серьезную ревизию "трудового кодекса", отменив устаревшие нормы и либерализовав его. Правда, вместо подготовки одного системного документа (подготовка которого требует серьезных ресурсов, которых в настоящее время нет) планируется вносить изменения в трудовое законодательство постепенно, в виде отдельных законопроектов.

Так, еще в 2019 году в парламент поступил законопроект №2584, который предполагает расширение оснований для увольнения работника. В частности, что уволить можно будет просто "за утрату доверия". Впрочем, законопроект еще не рассматривался в парламенте.

А вот проект, смягчающий штрафы для работодателей за нарушение некоторых норм трудового законодательства, уже обрел силу закона – "О внесении изменений в Кодекс законов о труде (относительно устранения норм, которые нарушают права и законные интересы работодателей)". Однако большинство запланированных изменений пока только "вызревают".

Изменить планируется не только законы о труде, но и само отношение украинцев к работе и зарабатыванию денег. В рамках этой реформы, в частности, власти намерены перейти от "пожизненных" льгот и компенсаций к временным.

"Конвенция МОТ (Международная организация труда – Ред.) говорит о том, что социальная политика – это защита человека в сложных жизненных обстоятельствах. Любой из нас может попасть в сложную жизненную ситуацию. Но эти обстоятельства, кроме пенсии, – временные. Ну не существует в мире пожизненных транспортных льгот для участников боевых действий, не существует пожизненных коммунальных льгот для каких-то категорий", – объясняет Галина Третьякова.

Однако существующие льготы обещают не отменять, по крайней мере, в ближайшее время. Менять отношение украинцев к занятости предполагается за счет системы стимулов.

"Мы должны создать стимулы, чтобы сделать жизнь людей, которые нас кормят и защищают, достойной. Чтобы их число выросло, а число иждивенцев уменьшилось. Не потому, что мы хотим их как-то дискриминировать, а потому, что должны создаваться условия, которые дают возможность каждому стать кормильцем и защитником. Это должно считаться почетным в обществе. На это должна появиться мода. Модно должно быть не садиться на использование публичных финансов, которые платят другие украинские налогоплательщики. Модно, почетно должно стать быть защитником, участником боевых действий", – говорит народный депутат.

5. Проблема добровольцев, участников АТО/ООС

Говоря о реформе, касающейся защитников Украины, в первую очередь имеют в виду социальный пакет. Целью реформы называют создание системы социальной защиты по стандартам НАТО для этой категории людей. Однако, как говорилось ранее, эта реформа также не будет предполагать льгот по статусу. А в первую очередь – по потребностям. Что связано в том числе с ограниченными возможностями бюджета. Сегодня, например, законодательство предусматривает получение жилья вне очереди участниками АТО/ООС. Однако, поскольку денег на покупку квартир для всех у государства нет, улучшить жилищные условия не могут даже те, кто реально в этом нуждается.

Также сообщалось, что урегулировать проблему планируется несколькими пакетами законопроектов. До сих пор вопросы социальных гарантий для добровольцев, военнослужащих и членов их семей решались точечно. Относительно комплексные законопроекты в начале 2020 года подавались в парламент Кабмином Алексея Гончарука, однако после смены правительства они были отозваны. Похожих законопроектов от нового Кабмина пока в парламенте не зарегистрировано.

6. Налогообложение домохозяйств

Вместо налогообложения отдельных работников в Украине хотят внедрить налогообложение домохозяйств.

Сегодня налогом облагаются доходы каждого работающего члена семьи, а затем часть уплаченных денег возвращается в его семью в виде государственных льгот, субсидий и выплат. В ходе реформы предлагается устранить "лишние" перетоки денег. Доходы в размере прожиточного минимума на каждого члена семьи хотят не облагать налогом, точнее, возвращать по итогам года. Однако при этом будут сокращены государственные расходы на льготы, субсидии и компенсации для тех членов семьи, которые их сейчас получают.

Как видно, эта реформа тесно связана с проблемой прожиточного минимума. И законопроект, касающийся размера прожиточного минимума, был подан в Раду 20 мая (№3515). В этом документе, во-первых, предлагается изменить значение термина "прожиточный минимум": так будет называться "приемлемый уровень расходов, который позволяет поддерживать достаточный уровень жизни человека, свойственный обществу". Вместе с тем, как уже рассказывал сайт "Сегодня", большинство социальных выплат и зарплаты планируется "отвязать" от понятия "прожиточный минимум", установив для них отдельные "единицы измерения", такие как "расчетная единица", "штрафная ставка", "минимальный оклад" и т. п.

В свою очередь, прожиточный минимум уже в 2021 году должен составлять не менее 40% среднемесячной заработной платы в стране. В дальнейшем же он будет каждый год повышаться на 1%, пока к 2031 году не достигнет 50% средней зарплаты.

Предполагается, что регулировать вопросы налогообложения домохозяйств должны семь разных законопроектов. Как сообщается на сайте ГО "Институт гражданских свобод", которая помогала готовить концепции социальных реформ, модель налогообложения домохозяйств будет включать следующие элементы:

введение обязательной подачи "нулевой" декларации;

изменение механизма определения необлагаемого налогом минимума доходов физического лица, который будет составлять не 17 грн, как сейчас, а 50-60% средней зарплаты;

предоставление права семье (лицам, ведущим совместное хозяйство) самой определять состав домохозяйства. Например, молодая семья, проживающая с родителями, сможет считаться отдельным домохозяйством.

Что касается механизма налоговых расчетов, то предполагалось, что сначала домохозяйство все-таки будет платить полную сумму налогов, а затем, после подачи декларации, часть уплаченных налогов (с размера прожиточного минимума на каждого члена семьи) будет возвращаться.

Также в рамках реформы налогообложения домохозяйств предлагается отменить обязательную регистрацию предпринимателей. А самозанятых лиц, которые оказывают бытовые услуги (парикмахеры, ремонтные мастерские и т. д.), освободить от уплаты налога на доходы физлиц вообще. Вместо этого для каждого вида такой деятельности продавать патенты. Цена патента будет определяться "исходя из экономических расчетов и потребностей громады".

Впрочем, эти предложения также пока не подкреплены соответствующими законопроектами.

Как украинцы оценивают нынешний прожиточный минимум, смотрите в сюжете "Сегодня":

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