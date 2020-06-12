Украинцев хотят штрафовать за боль и страдания: подробности нового законопроекта

Возместить моральный ущерб могут потребовать от тех, кто распространил конфиденциальную информацию

В Украине хотят изменить порядок возмещения морального ущерба. На днях в Верховной Раде группа из 14 нардепов зарегистрировала соответствующий законопроект. С его помощью планируется взыскивать ущерб за боль и страдания. Подробности нам рассказали некоторые из инициаторов новшества.

"Конституция Украины предусматривает возмещение морального и материального ущерба. Что касается понятия "моральный ущерб", то оно ограничено. С помощью законопроекта планируется снять ограничения. Также такое понятие, как моральный ущерб, предусматривает, что физического вреда человеку не причинено. Но на самом деле переживания приводят и к физическому вреду", – говорит главный инициатор законопроекта Галина Третьякова.

По словам соавтора проекта нардепа Александра Качуры, законопроект направлен на то, чтобы компенсировать моральный ущерб гражданам, права которых были нарушены.

"Увеличатся штрафные санкции. Установятся суммы компенсаций в зависимости от ситуаций, которые произошли. Каждый гражданин сможет претендовать на возмещение. Сейчас вопрос возмещения морального ущерба практически не урегулирован – люди, которые понесли моральный ущерб из-за действий третьих лиц, фактически не могут получить компенсации. Если же на законодательном уровне будет установлен порядок, суммы, то это даст возможность в судах отстаивать свои интересы", – рассказал нам Качура.

Нардеп отметил, что компенсации можно требовать если, например, жизнь человека изменилась из-за распространения какой-либо конфиденциальной информации.

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По мнению еще одного парламентария, который также является соавтором новшества, в данном законопроекте будет больше конкретики.

"Как известно, в судах достаточно в ограниченных объемах возмещается моральный ущерб. Моральный вред – это такая категория, которая достаточно сложно описывается и устанавливается. С этим связаны и низкие суммы компенсаций. Боль и страдание – это более конкретные категории, которые легче описать", – резюмирует нардеп Данил Гетманцев.

Напомним, ранее юристы сообщали, как добиться в Украине возмещения морального ущерба после различных конфликтных ситуаций.

Также сообщалось, что Европейский суд по правам человек вынес решение, которым обязал Россию выплатить 126 тыс. евро моральной компенсации учителям и ученикам румынских школ. Как выяснилось, речь идет об учебных заведениях в Молдове на территории непризнанного "Приднестровья". Подробности – в сюжете "Сегодня":

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