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Виноваты дожди: в Украине подскочили цены на молодую морковь

22 июня, 08:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Оптовики жалуются не недостаточное количество популярного овоща

Несмотря на то, что в Украине неожиданно подешевели помидоры, тенденция к снижению цен коснулась не всего рынка популярных овощей. Так, на прошлой неделе в большинстве регионов зафиксирован рост цен на молодую морковь, сообщили аналитики EastFruit.

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"Оптовые компании сообщают об общей нехватке предложения данной продукции. Основной объем местной моркови поступает из южных регионов страны, где из-за обильных дождей уборка идет крайне медленно. Многие хозяйства уже декларируют цену на раннюю морковь не ниже 12-15 грн/кг (0,45 – 0,56 долл./кг), что в среднем на 20% дороже, чем эту продукцию отгружали неделей ранее", - объяснили эксперты.

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Дело в том, что из-за сильных дождей в южных областях остановился процесс уборки моркови с полей. В результате поставки овоща заметно сократились, а вот спрос оставался стабильным. Такая ситуация привела к росту цен.

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"Цена на морковь нового урожая в Украине на сегодняшний день уже в среднем на 17% выше, чем в аналогичный период прошлого года. По словам операторов рынка, как только погодные условия в основных регионах производства данного корнеплода стабилизируются, цена на морковь начнет снижаться", – прогнозируют аналитики.

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина потеряла статус экспортера лука – из-за границы стали завозить значительно больше этого овоща.

Также новости "Сегодня" рассказывали, как погода натворила бед с украинским урожаем. Подробности узнавайте из нашего сюжета:

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