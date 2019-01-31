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Вкладчикам украинских банков-банкротов выплатили почти миллиард гривен

31 января, 16:15

Данные за год обнародовал Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фото: Pixabay
Вкладчикам украинских банков-банкротов выплатили почти миллиард гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/06a/b10/5c506ab10293b.jpg Экономика Данные за год обнародовал Фонд гарантирования вкладов физлиц

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2018 году выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков или тех, которые находятся в процессе ликвидации, 979,6 млн грн, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 30 января.

Фонд напомнил, что в прошлом году "ВТБ Банк" признали неплатежеспособным.

В сообщении сказано, что до 1 января 2019 года его вкладчикам вернули 444,2 млн грн, а по состоянию на 29 января этого года – 713,6 млн грн, почти 77% от суммы, начисленной к выплате.

Вкладчикам остальных банков, ликвидация которых продолжается, фонд в 2018 году выплатил 535,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что Фонд гарантирования вкладов физлиц в 2018 году завершил процедуру ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в его управление. Речь идет о "Госзембанке", "Эрдэ Банке", банке "Таврика" и "Классикбанке".

В январе этого года глава Нацбанка Украины Яков Смолий сообщил, что все 77 работающих в Украине банков докапитализированы и имеют достаточно ликвидности. По его словам, остался один банк, который должен докапитализироваться на 611 млн грн до конца марта. При этом глава регулятора не назвал его.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня": Почему глава НБУ не носит банковские карточки и как узнать свой новый номер счета: интервью с Яковом Смолием.

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Тег банки, выплаты, фонд гарантирования вкладов

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Сегодня

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