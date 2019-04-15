Власти Японии оценили последствия Brexit
Премьер-министр Абэ доволен, что удалось избежать "жесткого" выхода Великобритании из ЕС
Правительство Японии рассчитывает, что выход Великобритании из Евросоюза, который могут рассмотреть на повторном референдуме, окажет минимальное воздействие на японскую экономику и мировую конъюнктуру в целом. Об этом заявил в понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе состоявшейся в Токио встречи с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом.
"Мы приветствуем тот факт, что удалось избежать так называемого "Brexit без соглашения". Мы надеемся, что этот процесс окажет минимальное воздействие на японские предприятия и на мировую экономику", — приводит его слова телеканал NHK.
Хант в свою очередь выразил надежду на развитие сотрудничества Японии и Великобритании и рост инвестиций со стороны японских компаний в британскую экономику. Стороны также обсудили подготовку к саммиту G20, который пройдет в Осаке в конце июня-2019.
Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.
10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.
Ранее японские автоконцерныHonda и Nissan объявили о намерении сократить производство на заводах в Великобритании, однако их руководство не стало напрямую связывать такие шаги с Brexit.
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