Власти Японии оценили последствия Brexit

Премьер-министр Абэ доволен, что удалось избежать "жесткого" выхода Великобритании из ЕС

Джереми Хант и Синдзо Абэ. Фото: Kimimasa Mayama/Pool via REUTERS.

Правительство Японии рассчитывает, что выход Великобритании из Евросоюза, который могут рассмотреть на повторном референдуме, окажет минимальное воздействие на японскую экономику и мировую конъюнктуру в целом. Об этом заявил в понедельник японский премьер-министр Синдзо Абэ в ходе состоявшейся в Токио встречи с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом.

"Мы приветствуем тот факт, что удалось избежать так называемого "Brexit без соглашения". Мы надеемся, что этот процесс окажет минимальное воздействие на японские предприятия и на мировую экономику", — приводит его слова телеканал NHK.

Хант в свою очередь выразил надежду на развитие сотрудничества Японии и Великобритании и рост инвестиций со стороны японских компаний в британскую экономику. Стороны также обсудили подготовку к саммиту G20, который пройдет в Осаке в конце июня-2019.

Напомним, Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, которого премьер Тереза Мэй достигла в ходе переговоров с европейскими лидерами. Ей в итоге не удалось вывести процесс из политического тупика, после чего она направила ЕС повторный запрос о переносе Brexit.

10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября. Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.

Ранее японские автоконцерныHonda и Nissan объявили о намерении сократить производство на заводах в Великобритании, однако их руководство не стало напрямую связывать такие шаги с Brexit.

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