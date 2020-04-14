Влияние коронакризиса: инвесторы опять обратили внимание на золото

Цены на золото начали стремительно дорожать с самого начала коронавирусного кризиса

После роста 10 апреля, золото вновь пользуется повышенным спросом. Так, цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex 14 апреля выросла до 1785 долларов за тройскую унцию, что является максимальной ценой с 2012 года, пишут российские СМИ.

С утра золото торгуется на уровне 1770 долларов.

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Напомним, цены на золото – безопасное прибежище инвесторов во время смуты – начали стремительно расти с самого начала коронавирусного кризиса. В целом ожидается, что мировой ВВП из-за коронавируса рискует потерять 5 трлн долларов. Последствия пандемии мир будет "разгребать" в течение двух лет, считают на Уолл-стрит.

В тренде Доллар в Украине нашел равновесие: чего ждать от курса через неделю

Из-за коронавируса по состоянию на конец марта в США уже остались без работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. В Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности. О том, что делать в такой ситуации Украине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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