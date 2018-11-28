Военное положение не приведет к дефициту продуктов: в Минагропроде сделали заявление

Военное положение, введенное на 30 дней в 10 областях Украины, не повлечет дефицит продовольствия, поскольку предложение продуктов значительно превышает спрос. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк, передает "Экономическая правда".

"Мы ведем регулярную статистику по обеспечению регионов основными продуктами питания. Предложение продуктов значительно превышает спрос, оснований для беспокойства нет", – написал он.

Мартынюк отметил, что 26 ноября работники министерства провели "чисто обывательский мониторинг ситуации" в розничных сетях в разных районах столицы и "не зафиксировали атипичных всплесков спроса – никто по 10 пачек соли домой не нес".

"Продукции более чем достаточно по всем базовыми категориями, и она доступна в любой момент. А в случае спекулятивного роста цен у нас есть широкий инструментарий для их тушения", – заверил первый замминистра.

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Мартынюк также привел балансы спроса и предложения по основным продуктам питания:

Мука пшеничная: ожидаемый спрос на ноябрь 2018 – январь 2019 составляет 500,5 тысячи тонн, предложение ресурса на этот период – 552,7 тысячи тонн. Профицит.

Крупа гречневая: ожидаемый спрос 25,4 тысячи тонн, предложение ресурса – 35,3 тысячи тонн. Профицит.

Свинина: ожидаемый спрос – 162,5 тысячи тонн, предложение ресурса – 188,4 тысячи тонн. Профицит.

Мясо птицы: ожидаемый спрос 232,7 тысячи тонн, предложение ресурса – 565 тысяч тонн. Профицит.

Яйца куриные: ожидаемый спрос – 2,7 миллиарда штук, предложение ресурса – 4,3 миллиарда штук. Профицит.

Масло подсолнечное: ожидаемый спрос – 137,3 тысячи тонн, предложение ресурса – 973,7 тысячи тонн. Профицит.

Сахар: ожидаемый спрос – 411,9 тысячи тонн, предложение ресурса – 1,46 миллиона тонн. Профицит.

Овощи борщевого набора (суммарно картофель + свекла + капуста + лук + морковь): ожидаемый спрос 2,42 миллиона тонн, предложение ресурса – 14,9 миллиона тонн. Профицит.

Напомним, ранее в Минагропроде проанализировали, как военное положение скажется на аграриях Украины, и назвали риски.