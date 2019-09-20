Вопросы к курсу доллара: эксперты объяснили, как может измениться проект бюджета-2020

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Ко второму чтению, намеченному на ноябрь, госбюджет Украины на 2020 год может серьезно измениться. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук, и с ним согласны финансовые аналитики. Главный вопрос у экспертов - к курсу доллара и инфляции.

"Так как сроки подготовки были очень сжатые, а Кабмин хочет в ноябре-декабре утвердить с МВФ новую программу и уже в январе получить первый транш по ней, правительство решило просто построить бюджет на тех показателях, что уже одобрены МВФ. Конечно, на фоне нынешнего курса 24,6-24,8 грн/долл ожидать, что он подскочит до 28,2 грн/долл, то есть девальвация будет целых 14%, и при этом инфляция снизится до 6%, не выглядит логичным. А если пересматривать курс - это потянет за собой пересмотр многих параметров доходной и расчетной части", – подчеркивает экономист Иван Никитченко.

Поэтому эксперт не ожидает больших изменений. По его словам, более вероятный сценарий, что бюджет утвердят как есть, а откорректируют уже по итогам 1-го квартала 2020 г., когда будет понятно, как начнут работать новые законы, как принятые, так и те, что предстоит принять.

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К слову, с оценкой инфляции в смете не согласен и президент Украналитцентра Александр Охрименко. Правда, по его мнению, "бюджетный" курс доллара могут завысить еще сильнее, а смета в целом рискует серьезное измениться.

"Рост цен на 6% за год - нереальный прежде всего из-за роста объемов розничной торговли, который вызван повышением зарплат и укреплением гривни, поэтому инфляция будет по итогу двузначной, но ее вряд ли пересмотрят, - считает Охрименко. - А вот расходы увеличат процентов на 10, прежде всего на дотации Пенсфонду в связи с плановой индексацией пенсий в будущем году. Поэтому вряд ли стоит ожидать снижения планового курса доллара, наоборот, его могут повысить до 29,4 грн/долл, чтобы увеличить доходы казны от роста акцизов, которые взимаются в валюте. Размер минзарплаты оставят, это поможет частично выбелить заработки в конвертах и увеличит доходы Пенсфонда".

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Что не так в проекте нового госбюджета: эксперты проанализировали проект и изменения к нему

Напомним, в проекте госбюджета на 2020 год заложены доходы 1,08 трлн грн (+53,4 млрд грн по сравнению с предыдущим годом), расходы 1,17 трлн грн (+57,9 млрд грн), дефицит госбюджета – 95,1 млрд грн (+5,1 млрд грн, но в процентах это меньше – 2,09% против 2,28% год назад), минзарплата - 4723 грн (+550 грн), рост ВВП – 3,3% (было 2,8%), инфляция – 6% (было 8,4%), курс доллара = 28,2 грн (было 29,4 грн). Госдолг должен сократиться с 62% до 54,1% ВВП.

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