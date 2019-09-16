Проект госбюджета-2020 в Раде, скупка валюты Нацбанком и взлет цен на нефть: итоги дня

Запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли 19,36 млрд куб. м, а цены на золото пошли вверх

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Погибли 36 человек в Украине с 9 по 15 сентября на пожарах. Всего за этот период зафиксировано 5,7 тыс. чрезвычайных происшествий, нa которые подразделения ГСЧС отреагировали выездами. В результате принятых мер спасено 44 человека.

Успешно выступила паралимпийская сборная Украины на чемпионате мира по плаванию. В соревнованиях, которые проходили в Лондоне, приняли участие спортсмены из 60 стран. Украинцы завоевали 55 медалей, из которых 17 – золотые. Это позволило сборной занять первое место в командном зачете.

Увеличились в 2,2 раза запасы природного газа в подземных хранилищах после завершения отопительного сезона (5 апреля 2019 года) – до 19,355 млрд куб. м. По состоянию на 14 сентября, запасы на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года. При этом хранилища заполнены на 62%.

Вырастет на 20% специфическая ставка акциза на сигареты в 2020 году. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту госбюджета на 2020 год. Кроме того, минимальное налоговое обязательство по уплате акцизного налога вырастет также на 20%.

Предусмотрено 47,6 млрд грн в 2020 годуна выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме. Таким образом, правительство планирует уменьшить выплаты субсидий в сравнении с 2019 годом на 8,3 млрд грн.

Сохранится чрезвычайная пожарная опасность в Киеве на протяжении текущей рабочей недели 17-20 сентября, сообщила КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Реклама

Модернизацию формы военнослужащих планируют провести в 2020 году, сообщили в Минобороны.

Экономика

Ослабил на 6 копеек до 24,77 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 17 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 сентября.

15 сентября Кабмин внес проект госбюджета-2020 в Верховную Раду. Министр финансов представит его депутатам в пятницу, 20 сентября. Правительство уже сообщило, что ко второму чтению законопроект будет существенно переработан.

Читайте также: Проект госбюджета-2020: экономисты поделились первыми впечатлениями

На 73% больше, чем неделей ранее Национальный банк в период с 9 по 13 сентября купил на межбанковском валютном рынке – 198 млн долларов. В целом с начала 2019 года НБУ купил 3,539 млрд долларов и продал 248,23 млн.

Увеличили на 1,89 млрд грн нерезиденты за минувшую неделю свой портфель ОВГЗ, в том числе гривневых – на 1,84 млрд грн.

С 1 октября меняются реквизиты счетов для уплаты налогов и сборов из-за введения стандарта международного номера банковского счета (IBAN). Об этом предупредила пресс-служба Государственной налоговой службы.

Реклама

До 3,5 млн евро российская "Транснефть" довела компенсацию "Укртранснафте" за попадание нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений в украинский участок нефтепровода "Дружба". Сообщается, что эта сумма не окончательная.

Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг "Нафтогаза Украины" в иностранной и национальной валюте с уровня "B-" до "B".

138 украинских производителей сейчас имеют право экспорта продукции животного происхождения, предназначенной для употребления человеком, на рынки Европейского Союза, против 126 предприятий в 2018 году. Его имеют, в частности, 4 производителя мяса птицы и 1 производитель продуктов из мяса птицы; 2 производителя молокопродукции; 27 производителей рыбной продукции; 4 производителя яиц и яичной продукции; 72 производителя меда; 6 производителей улиток, а также один производитель кишечного сырья и один производитель пищевого коллагена.

380 млрд грн заимствований правительство планирует привлечь в следующем году. Долговые платежи в следующем году составят 438 млрд грн.

Мир

Президент США Дональд Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии. В ночь на субботу 14 сентября 10 дронов совершили атаку на нефтяные месторождения. К моменту атаки биржевые торги нефтью были уже закрыты. Они возобновились 16 сентября. Нефть Brent сразу же подорожала на 19%, на 17,4% подскочили котировки нефти WTI. Потом рынок начал успокаиваться. Тем не менее цены остались на 9% выше закрытия торгов в пятницу.

Цены на золото пошли вверх после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, что привело к потере примерно 6% мирового производства сырья и увеличивает риски военного вмешательства США в регионе. В Сингапуре в ходе сессии цены поднимались на 1,6%, до 1512,14 долларов за унцию

Частичное объединение экономических систем двух стран с января 2021 года предполагает программа интеграции России и Белоруссии, включая переход на единый налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики.

Пожертвовали около 2,4 млн евро жители Дании на посадку деревьев по всей стране во время телемарафона. Этих средств достаточно для того, чтобы посадить 914233 дерева.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама