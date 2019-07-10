Воспитателям в детских садах изменили продолжительность отпуска

Изменения вступят в силу с начала 2020 года

Фото: Pixabay

Воспитатели в детских садах Украины получат не только повышение зарплаты, но и увеличение продолжительности отпуска. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 10 июля.

"Для воспитателей детских садов вырастет не только зарплата, но и продолжительность отпуска – с января 2020 году до 56 календарных дней", – говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров.

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Как сообщалось, с января 2020 года повышение зарплат учителей составит от 20 до 70%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался в образовательной реформе, которую предлагает провести Кабинет министров, разработавший проект закона "О полном общем среднем образовании". О том, что удалось выяснить, читайте в материале- "Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей".

Также ранее стало известно, что Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. В Киеве по этому случаю прошел всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров.

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