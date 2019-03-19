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Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Сегодня, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b62/b29/5c8b62b29d11b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b62/b29/5c8b62b29d11b.jpg Украина Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Кабмин подготовил проект нового закона "О полном общем среднем образовании", который может вступить в силу уже в этом году, если его примут депутаты. Главное: предоставят больше самостоятельности как школам, так и учителям и ученикам, что должно повысить качество среднего образования и вырастить учеников патриотами, инноваторами и целостными личностями. "Сегодня" выяснили главные новшества документа. 

Новшества для учителей

По новому закону педагог становится главным действующим лицом в учебном процессе: он получит право самостоятельно формировать программу обучения на основании госстандартов, то есть главным критерием оценки его работы будут знания, полученные его учениками, а не ведение бумажных планов и отчетов по ним. В частности, для мотивации учащихся можно разрабатывать собственную организацию учебного процесса, оригинальную систему оценивания (с таблицей перевода в привычную 12-балльную шкалу). Также учитель сможет повышать квалификацию за бюджетные средства. Школы смогут сами набирать штат учителей и техперсонала. В зависимости от реальных потребностей, устанавливать им доплаты и надбавки как за качество работы, так и за дополнительную нагрузку (до 20% оклада): за заведование кабинетом, спортзалом. Вводится педагогическая интернатура: в первый год работы молодой учитель получит наставника, которому будут доплачивать 20% от его оклада. Сейчас наставничество является бесплатным и зачастую формальным. Также всех преподавателей обучат навыкам домедицинской медпомощи (измерить давление и пульс, сделать искусственное дыхание).  

Новшества для учеников

Главное для школьников — появится возможность выбора индивидуального плана обучения, который согласовывается с родителями и утверждается педсоветом. Это особо актуально как для талантливых детей, которые серьезно занимаются музыкой, изобразительным искусством, спортом, так и для детей с особыми потребностями. Например, спортсмены-разрядники могут быть освобождены от посещения уроков физкультуры. Взамен привычных школьных уроков учащиеся смогут получать знания дистанционно, занимаясь дома самостоятельно, либо с индивидуальным преподавателем, потом раз в семестр сдать оценивание по всем предметам. Также родители детей с особыми потребностями смогут сопровождать ребенка в школе во время обучения. Для более свободного доступа к знаниям в школах появятся ресурсные комнаты и медиатеки. Планируется создание возможности обучаться для тех, кто долгое время (месяц и более) находится в больнице, санатории. Правда, в законе подробно не прописано, как это может быть организовано.  

Мнение экспертов

Школьные учителя поддерживают новшества закона, но с оговорками.

"Отход от стандартной методики правильный, так как в специализированных школах, например, с углубленным изучением языка, можно будет заниматься по самым новым учебникам, а не по рекомендованным МОН, — рассказала нам преподаватель английского Валерия Белова. — Что касается оригинальной системы оценивания, она актуальна лишь в младших классах, чтобы увлечь малышей: за каждое задание можно выдавать, например, флажки, наклейки".

В то же время учителя настороженно относятся к индивидуальному обучению и освобождению учеников от отдельных уроков.

"Занятия дома самостоятельно или с учителем могут не соответствовать школьной программе. Таким детям будет сложно на экзаменах, так как они привыкли работать в своем темпе", — говорит учитель математики Людмила Петрик. 

Напомним, ранее стало известно, что Украина переходит на международный формат оценки детей с особыми образовательными потребностями. В Киеве открылся всеукраинский тренинг для работников инклюзивно-ресурсных центров.

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Тег образование, школа, школьники, учителя, преподаватели, учебная программа

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АВТОРЫ:

Александр Панченко , Илья Требор

Источник:

Сегодня

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