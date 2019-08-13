Возвращение "теплых кредитов" и рост цен на овощи: итоги дня

/ Фото: пресс-центр НБУ

Общество

10 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Направили в суд дела в отношении 38 судей по состоянию на 30 июня детективы НАБУ и сообщили о подозрении еще шести судьям. При этом ни в одном из этих дел не вынесено решение.

Ощадбанк возобновил выдачу "теплых" кредитов для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД). 8 августа выдачу "теплых кредитов" возобновили также ПриватБанк и Укргазбанк.

Получила 2043 заявления и сообщения об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности Национальная полиция за семь месяцев 2019 года.

Зафиксировано 777 ДТП в Киеве за неделю, с 5 по 11 августа. Из них 44 – с пострадавшими: получили ранения 48 человек, один человек погиб. Неделей ранее в Киеве зафиксировано 741 ДТП, из них 46 с пострадавшими, 4 человека погибли.

3,6 тыс. украинцев переехали с начала 2019 года на постоянное место жительства в США. "За семь месяцев 2019 года документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства в США получили 2009 взрослых (за исключением пенсионеров), 1372 детей и 232 пенсионера", – сообщили в ГМС.

Экономика

Укрепил на 1 копейку до 25,15 гривни за доллар национальную валюту Национальный банк на 14 августа по сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа.

Были на 0,4% ниже цены на топливо в июле этого года по сравнению с прошлогодними. По данным Нацбанка, это произошло прежде всего в результате удешевления нефти на мировых рынках и благоприятной ситуации на валютном рынке Украины.

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Ускорился до 10,3% в годовом измерении в июле, по данным Нацбанка, рост цен на сырые продукты питания. Из-за неблагоприятных погодных условий существенно подорожали огурцы, помидоры, кабачки и баклажаны.

Автобусный лоукостер FlixBus подписал соглашение о сотрудничестве в Украине с компанией Gunsel, согласно с которым, начиная с 19 августа, будут работать три совместные автобусные линии: Киев-Варшава, Киев-Вроцлав, Киев-Прага. В настоящее время FlixBus из Киева осуществляет пять маршрутов совместно с компанией "Евроклаб" (Берлин, Вена, Будапешт, Краков и Париж).

Импортировала 124,3 тыс. тонн пальмового масла в январе-июле Украина на 82,3 млн. Наибольший объем был завезен из Индонезии – на 65,8 млн долл. Из Малайзии – на 15,2 млн долл., из Швеции – на 589 тыс. долл. В 2018 году импорт пальмового масла в Украину составил рекордные 220 тыс. тонн.

Инициирует повышение в среднем на 15% Министерство инфраструктуры тарифов "Укрпочты" на доставку периодических изданий с 1 января.

Уплатили 1,2 млрд грн единого налога в январе-июле представители бизнеса Киевщины. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на треть, или на 286,4 млн гривен. При этом физические лица-предприниматели уплатили 981,6 млн грн с динамикой в ​​38% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Составил 7,474 млрд грн объем ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на начало августа, что на 1,539 млрд грн, или на 17%, меньше показателя месяцем ранее. В июле Фонд завершил ликвидацию шести банков и в настоящее время продолжает ликвидацию 75 банков, признанных неплатежеспособными с 2014 по 2018 год.

Повысило на 2,5 млн тонн министерство сельского хозяйства США прогноз урожая кукурузы в Украине в 2019-2020 маркетинговом году (июль 2019 – июнь 2020) по сравнению с июльским прогнозом – до 36,5 млн тонн. Экспорт кукурузы может составить 30 млн тонн, что на 2 млн тонн превышает предыдущую оценку американского ведомства. Кроме того, увеличен прогноз производства украинской пшеницы в текущем маркетинговом году по сравнению с июльским прогнозом на 0,2 млн тонн – до 29,2 млн тонн, а прогноз экспорта – на 0,5 тыс. тонн – до 19,5 млн тонн.

Увеличился на 31% объем перевозок по Днепру в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 5,5 млн тонн. При этом количество рейсов уменьшилось на 31% – до 5775.

Мир

Достигли шестилетнего максимума цены на золото 13 августа, на фоне мирового экономического спада. Стоимость декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex составила 1 535 долларов за унцию. Это максимальный показатель с 2013 года. В целом стоимость золота за последние три месяца выросла на 20%,

На сумму около 260 млн долларов получат господдержку в Казахстане полмиллиона человек в соответствии с президентским указом о мерах по снижению долговой нагрузки граждан. Предполагается, что у тех, кто получит эту помощь, долговая нагрузка в среднем снизится на 40%, а у 260 тысяч граждан долги перед банками и микрофинансовыми организациями будут погашены полностью. Чтобы погасить долги получателям помощи не нужно идти в кредитные организации, кредиторы сами все за них оформят. Люди только получат уведомления о списании долгов.

В середине октября вступят в силу новые правила, позволяющее властям США ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты. Нововведение грозит иммигрантам, получавшим социальные выплаты более чем 12 месяцев за последние три года.

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На 8 из 10 смартфонов в мире сейчас установлена операционная система Android, отмечается в исследовании Bloomberg.

Сократилось вдвое за последние 50 лет количество животных в лесах на планете, заявляют исследователи Всемирного фонда дикой природы (WWF). Наиболее пострадавшими категориями исследователи называют амфибий и млекопитающих.

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