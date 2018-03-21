Возврат к регулированию цен Нацбанком: все за и против

Замедлить инфляцию в Украине может возврат к госрегулированию цен на продукты социальной группы, а также введение максимальной торговой наценки не более 30% на другие товары, считают в Совете Нацбанка. Напомним, за два месяца, по данным Госстата, цены на потребительские товары в стране выросли на 2,4%, что в годовом исчислении составляет 14,1% и, по мнению Совета НБУ, регулирование способно ее уменьшить. Выводы экспертов разделились: одни считают, что административные меры нужны, другие — что они не дадут эффекта.

Совет Нацбанка

Глава Нацсовета НБУ Богдан Данилишин не первый раз предлагает Кабмину вернуть эту меру, отмененную в 2016-м.

"Акцентирую на пересмотре политики ценообразования на продукты питания. Целесообразно ввести пониженную ставку НДС на пищевые изделия. Установить, по аналогии с европейскими странами, максимальные торговые наценки. Наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, на другие товары — не более 30%. На импортные товары — не более 30% от цены, указываемой на таможне", — изложил свое мнение Данилишин.

К таким выводам его подтолкнули данные Госстата об инфляции в Украине за два месяца 2018 года, которые не позволят, несмотря на усилия Нацбанка по ее сдерживанию (повышение учетной ставки, под которую НБУ кредитует банки, с 14,5% до 17% годовых), выйти на запланированные Кабмином 8% за год.

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Мнение экспертов

Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко поддерживает идею снижения НДС и ограничения наценок.

"В Украине одна из самых высоких ставок НДС в Европе — 20%. Выше только в Литве и Латвии — 21%. В Польше НДС — 5%, в Германии — 7%, во Франции — 5—6%, а на отдельные продукты — 2,5%. Если мы говорим о снижении стоимости продуктов питания, то снижение ставки НДС — самый интересный элемент. Ведь ассоциация "Украина — ЕС" у нас — стратегическое направление", — говорит Дорошенко.

Что касается максимальных наценок, эксперт считает, что они не должны быть ниже учетной ставки НБУ. Дорошенко напомнил, что 30% — эта наценка, которая у нас была с 1996 г., зафиксирована в постановлении Кабмина о социальных продуктах питания. Предлагается эти 30% перенести и на другие товары. По словам Дорошенко, по многим товарным позициям у нас сейчас маржа составляет от 30 до 200%, например, на импортный алкоголь. Президент Украналитцентра Александр Охрименко уверен, что регулированием инфляцию не сдержать.

"В 2014 г., когда было госрегулирование, инфляция составила 25%, в 2015-м — 43%, в 2016-м — 12%, — анализирует эксперт. — А в 2017-м, когда его отменили, цены выросли на 14%, поэтому не вижу никакой связи. Инфляция оттого, что производство почти не растет, а зарплаты увеличиваются: в 2017 году — аж на 40%".

Что касается разного НДС для разных групп товаров, например, снижения его на продукты, то Охрименко напомнил, что уменьшение НДС удешевит товары, но этот налог — основной источник наполнения бюджета, поэтому власти на такое вряд ли пойдут.

На какие продукты были жесткие цены

Госрегулирование цен на социально значимые товары Кабмин отменил с 1 октября 2016 г. Напомним, соцтовары — это минимальный перечень продуктов, который необходим человеку, чтобы не остаться голодным и получить достаточно калорий и витаминов. Торговая наценка на эти товары в рознице не должна была превышать 15% от оптовой цены. По постановлению Кабмина №1548 от 1996 г. в перечень соцпродуктов входили: молоко жирностью 2,5%, сметана (15%), творог (9%), масло сливочное (72%), масло подсолнечное, говядина и свинина I категории (с костями), колбаса вареная I сорта, птица (тушки), хлеб пшеничный из муки І сорта, хлеб ржаной и ржано-пшеничный, мука пшеничная высшего сорта, макароны из муки I сор­­та, гречка, рис, яйца I ка­­тегории, сахар, овощи борщнабора. После отмены начался рост цен на эти продукты, опередивший инфляцию. Мясо, яйца и молочка подорожали за два года на 65—70%, мука, хлеб и сахар — на 15—18%, рис — на 22%. А вот подсолнечное масло и дешевые макароны подорожали всего на 10—12%, а гречка подешевела на треть.

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"Это не рыночные методы"

Предложение Совета НБУ пока не согласуется со стратегией правительства. С месяц назад Владимир Гройсман еще раз заявил, что возврата к регулированию цен не будет, так как это, мол, нерыночные методы. Премьер отметил, что наибольший рост цен в 2017 году произошел на рынке мясо-молочной продукции, и эта ситуация будет исправлена.

"Лю­­бая регуляция приводит к дефициту товаров и даль­­нейшему росту цен. Я выбираю другой путь: начинаем восстанавливать поголовье животных. Это насытит рынок мясом, молоком, и цены станут более стабильными", — отметил Гройсман.

В Минэкономразвития нам ответили, что не стоит ожидать возврата к "жестким" ценникам.

"Министерство не планирует возобновлять госрегулирование цен на продукты питания, так как оно противоречит принципам свободного рынка и создает коррупционные риски", — сообщили нам в МЭРТ.

Также не будет введения социальных карточек для малообеспеченных, по которым они могут получить товары со скидкой с последующей компенсацией продавцам из бюджета.